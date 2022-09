Dentista é achado morto dentro de casa em cidade baiana

Um cirurgião dentista foi achado morto dentro da própria casa na manhã de segunda-feira (19), na cidade de Santa Rita de Cássia, no oeste baiano. Paulo Célio Costa Galvão tinha 48 anos e a causa da morte ainda será investigada.

O corpo dele foi achado em uma rede no andar de cima da casa, em estado avançado de decomposição. Não havia sinais de violência aparente, mas o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia. A casa também não tinha sinais de arrombamento.

A prefeitura de Santa Rita de Cássia lamentou a morte. "Sua falta já está sendo sentinda por todos nós. Manifestamos os nossos sentimentos por todos os familiares e amigos".

Paulo já havia sido vereador em Porto Nacional, no Tocantins, no ano de 2004. O deputado estadual por Tocantins Valdemar Júnior lamentou a morte. “Era muito querido por todos, um ser humano solidário, justo, verdadeiro e de grandes de lutas, que muito contribuiu para o desenvolvimento de nossa Porto Nacional”, disse, em nota.

“Para nós fica a saudade, as boas lembranças e a honra de tê-lo conhecido. E é com esse sorriso estampado no rosto e a alegria de viver que Paulinho tinha, que vamos guardar a sua imagem em nossos corações. Deixo aqui o meu abraço fraterno e de solidariedade aos seus familiares e amigos. Que ele descanse em paz ao lado do Senhor Jesus Cristo”.

(Foto: Reprodução)