Deolane Bezerra manda indireta para Caio Castro: "Pensa que pagar jantar é sustentar mulher"

Deolane Bezerra mandou uma indireta para Caio Castro após o ator falar que se incomoda muito com a parceira que não se oferece para dividir as despesas em um restaurante. No Twitter, a advogada e influencer não perdoou e soltou o verbo, com direito a emoji revirando os olhinhos.

"Se tá ruim 'pra mim', imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher, ajuda né", debochou ela, nesta quarta-feira (27), recebendo o apoio de internautas.

Caio, que namora Daiane de Paula, falou sobre o assunto no podcast Sua Brother.

"Qual a diferença de pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar... Eu não tenho que fazer porra nenhuma", avisou ele. "Faço questão de te chamar para jantar, vou ao banheiro, já pago a conta... Não chega nem conta, já está resolvido... Agora, pediu a conta e não se mexeu e não perguntou nunca, como se eu tivesse esse papel? Você não é minha filha", avisou.

O ator, que namorou Grazi Massafera, ainda contou que se livrou de preconceitos e estereótipos da masculinidade.