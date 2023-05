Deolane Bezerra processa Google por termo relacionado a seu nome

A advogada Deolane Bezerra está processando o Google para que seu nome, ao ser pesquisado na plataforma, não seja mais relacionado ao termo “bafuda”. A situação teve início durante a participação de Deolane na edição de 2023 de “A Fazenda”.

No reality, outros confinados do programa da Record comentaram sobre Deolane ter bafo. Em um dos episódios, a ex-participante Deborah Albuquerque compartilhou com os outros confinados sobre a advogada ficar “chateada” ao falarem sobre seu mau-hálito.

“Ela (Deolane) é 'bafuda' e fica chateada porque sabe que é. Alguém já deve ter dado esse toque pra ela…”, comentou a influenciadora na época. Com as falas exibidas no reality, diversos sites e perfis de entretenimento começaram a relacionar o nome de Deolane com o termo “bafuda”.

Segundo informações compartilhadas pelo portal Splash, o juiz encarregado do caso recusou a liminar declarando que a livre “exposição de sua vida privada, acabou por se envolver em polêmica dentro do programa”.

Ou seja, a intimidade de Deolane foi exposta por conta de sua escolha ao participar do programa, mas não pelas matérias geradas sobre o que ocorreu durante o reality.