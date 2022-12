Deolane deixa 'A Fazenda' após sua mãe ir para a UTI

Deolane Bezerra deixou a sede da A Fazenda na tarde deste domingo, 4. A saída da participante foi exigida pela sua família após sua mãe, Solange Bezerra, dar entrada na UTI do Hospital São Luiz, segundo nota compartilhada pelo perfil da influenciadora. As irmãs da peoa tentavam tirar ela do programa desde a noite anterior, 3, alegando que ela deveria estar ao lado da sua mãe. Os outros participantes do reality já foram informados sobre a saída da advogada.

O perfil da artista no Instagram compartilhou um vídeo com momentos da sua participação no reality.

"Três meses muito intensos. A doutora entregou tudo de si para todos nós, foi verdadeira todo o tempo e conquistou o amor de muitos aqui fora. Agradecemos por todo apoio que deram a ela lá dentro e agora vamos recebê-la de braços abertos aqui fora. O mundo é seu, doutora!", escreveram.

E a TV Record avisou os outros peões sobre a saída de Deolane.