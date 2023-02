Deolane, Xandy Avião e mais: confira como foi a 1ª noite do Camarote Salvador

O Carnaval de Salvador foi esperado por muitos e, finalmente, após dois anos sem o festejo, baianos e turistas puderam curtir a primeira noite da maior festa de rua do mundo. Na madrugada desta sexta-feira (17), diversos famosos compareceram ao Camarote Salvador, o último espaço planejado e o mais badalado da capital baiana.

Área de show / Camarote Salvador (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Com o tema “Melhor Carnaval de Todos os Tempos”, o espaço mais luxuoso da Barra-Ondina está em sua 21ª edição. O espaço é bastante aconchegante, ótimo para quem gosta de circular e não ficar parado.

Na primeira noite, o público pôde curtir bastante ao som de Filhos de Jorge, diversos DJ's renomados e, às 1h30, o romantismo de Jorge e Matheus conseguiu juntar todo mundo do Camarote em um só lugar. Em seguida, o cantor Alexandre Peixe puxou a galera que ama um axé das antigas e tocou só os clássicos. Já quem gosta de música eletrônica, o famoso DJ Vintage Culture fez aquele "tuts, tuts, tuts" que agitou os mais jovens.

Palco área de show / Camarote Salvador (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

E circulando pela festa, é possível encontrar diversos famosos curtindo. Uma dessas pessoas é o empresário e influenciador David Brasil, que não deixou de elogiar o Carnaval de Salvador. Figura ilustre no espaço VIP, ele comentou sobre sua paixão pelo estado e o quanto estava emocionado com o retorno do festejo.

"São dois anos que a gente sofre com a saudade desse Carnaval incrível. A gratidão que eu estou sentindo com esse retorno, não cabe no meu coração. Salvador faz parte da minha vida e eu nunca vou deixar essa cidade", disse.

Empresário David Brasil no Camarote Salvador (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

O cantor baianoTierry, de 33 anos, também foi curtir um pouco o festejo da cidade. O artista, que agora toca sertanejo, reforçou a importância do Carnaval para o público que é apaixonado pelo evento.

"Eu sinto que as pessoas estavam com saudade disso aqui, sabe? É muito incrível. Ver tanta gente de novo é um sonho, a gente respira isso aqui, é emocionante. A gente não consegue sem viver a música da Bahia, sem o Carnaval, é a maior riqueza que a gente tem", comentou.

A ex-BBB Jessilane Alves, que participou da edição de 2022 do programa, revelou que é a primeira vez que vem à Salvador. Devido a pandemia, a professora não conseguiu realizar o desejo de curtir o festejo baiano e ficou impressionada com a quantidade de pessoas que vão atrás do trio. Sobre ter algum favorito, ela frisou que estava a fim de acompanhar tudo. "Eu ainda tive a sorte de ver o Carlinhos Brown e a Iza passando, então já foi ótimo para mim".

Ex-BBB Jessilane Alves no Camarote Salvador (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Além de Jessilane, outra ex-BBB marcou presença. Flávia Viana, que participou do BBB 7, já tem carteirinha vip na capital baiana e não perde os festejos há mais de 10 anos.

"Eu venho há muito tempo, eu amo. Para mim, quando eu não venho à Bahia para pegar esse axé, não sinto boas vibrações. Tenho um carinho especial por Salvador, principalmente nessa volta, é como um grito que estava guardado e todo mundo resolveu vir para cá e curtir sem preocupações", elogia.

Ex-BBB Flávia Viana (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

No meio de tantos influenciadores, uma voz se destacou com o famoso grito: "Simbora!". Xandy Avião agitou a área privada dos famosos do Camarote Salvador com sua presença mais que especial. O forrozeiro relembrou os tempos em que desfilava com o Aviões Elétrico e falou com carinho sobre Salvador.

"Estava em casa sem fazer nada e eu não poderia perder a abertura do Carnaval de Salvador. Fiz oito anos de Aviões Elétrico e foi uma emoção ver esse povo todo de volta. Hoje estou de folga, amanhã faço show aqui. Mas eu tive que curtir essa energia para começar o Carnaval com o pé direito", disse.

Questionado pelo CORREIO sobre a possibilidade de poder trazer o Aviões Fantasy à Bahia, já que o evento só ocorre em Fortaleza, o artista comentou que o projeto já está no papel, porém, ainda tem receio de não ter o mesmo público que a outra capital nordestina.

"Rapaz, já estava no papel essa ideia, mas veio a pandemia. Mas não saiu do papel ainda. Todo mundo me cobra, eu quero rodar com esse evento... mesmo sabendo que Salvador é a capital da música (risos)".

Xandy Avião (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

O empresário Victor Igoh, ex-namorado de Sthe Matos, refletiu sobre a chegada do Carnaval e o quanto estava se sentindo um pouco desacostumado com a multidão.

"Parecendo algo novo, desacostumei completamente. A quantidade de pessoas me deixou um pouco assustado, mas os dois anos da pandemia foram importantes para mostrar que a gente precisava mudar em vários sentidos. Estou otimista que quarta-feira de cinzas vou acordar e dizer que foi um Carnaval histórico".

Empresário Victor Igoh (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

A doutora estava on! Deolane Bezerra chegou e já distribuiu simpatia por onde passava. Com um look bem simples, a advogada, que nunca tinha vindo para o festejo baiano, chamou a atenção pelo mega hair avaliado em R$ 10 mil.

"Eu não tenho coragem de ir atrás do trio. Hoje eu fui escoltada até o hotel, me perdi na hora de chegar. Eu tenho amor ao meu mega hair, é muito arroba, foi caríssimo e tenho medo que puxem. Mas falando de Salvador, a energia é contagiante, chega arrepia. Ver esse povo todo indo atrás do trio é surreal. E eu vou para o trio de Leo Santana e depois para Ivete Sangalo, espero curtir muito".

Advogada e influenciadora Deolane Bezerra (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

