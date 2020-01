Depoimento de ex-mulher de Diogo Nogueira no Faustão conquista a web

Uma mensagem da ex-mulher de Diogo Nogueira durante o Arquivo Confidencial do Domingão do Faustão fez sucesso na internet. Milena Vaça, com quem Diogo foi casado por 14 anos, deixou elogios para o sambista, de quem ainda é amiga. A atual namorada de Diogo, Jessica Vianna, também deu depoimento.

"Quero deixar muito claro que não existe mágoa nenhuma da minha parte. Para mim, o que ficou foram as coisas boas, a amizade. Às vezes sinto até falta de uma opinião por ter sido a pessoa que ficou todos esses anos opinando em tudo. A vida seguiu, mas quero aproveitar e dizer que estou aqui como sua amiga e que a nossa história de amizade continue", disse Milena no Domingão, depois de contar um pouco de sua história com Diogo.

O depoimento conquistou os internautas. "Para uma ex fazer um depoimento desse aí, o Diogo Nogueira realmente deve ser um cara legal. Só não entendi ele não comentar da atual rs", escreveu uma. "Diogo Nogueira no Faustão. A integridade masculina dele e o respeito pelas mulheres é algo de se admirar. Ele conseguiu ter um depoimento da ex e da atual no mesmo programa sem demonstração de rancor, ciúme ou outro sentimento medíocre destes que destroem relações até de amizade", elogiou outro. "Que depoimento fantástico da ex-mulher do @DiogoNogueira vida que segue, bacana a maturidade dos 2 #faustão".

Diego também gostou do que ouviu e devolveu os elogios. "Tive uma história muito bonita com a Milena, ela foi uma pessoa muito importante durante um grande período da minha história, início de carreira (...) Agradeço muito à Milena e quero que saiba que estou aqui sempre à disposição para tudo. A gente fez uma pessoa linda, maravilhosa, que hoje é um adolescente e tem uma personalidade maravilhosa, incrível, como eu tenho e ela tem, um menino com caráter maravilhoso, que é o Davi. E tive oportunidade também de criar o Matheus, que é um rapaz hoje que já tem suas responsabilidades, seu trabalho, sua namorada. Eu fico muito feliz e agradeço muito a Deus porque tive oportundiade de estar na vida dessa pessoa e fazer com que ela seja o que é hoje".

Casal desde a adolescência

Milena conheceu Diogo quando ainda era adolescente e ele nem pensava em ser músico como o pai, João. A jovem era amiga das irmãs de Diogo e frequentava bastante a casa dele. Depois, os dois começaram a namorar.

Os dois foram morar juntos logo. Milena era mãe de Matheus, que hoje está com 22 anos, e Diogo ajudou a criar o garoto. Eles também tiveram um filho, Davi, que tem 13 anos atualmente. Os dois também falaram no Domingão.

Diogo e Milena não chegaram a casar oficialmente. Ela explicou em 2015, durante o Encontro com Fátima, que o casamento era sempre adiado. "A gente namorou um pouquinho, porque a gente se paquerava havia muito tempo. Começamos a namorar e moramos juntos bem rápido. Veio o Davi e, ao mesmo tempo, a carreira dele cresceu. Consegui terminar minha faculdade. Essa coisa do casamento já pensamos várias vezes fazer, mas temos outras prioridades, porque já temos filhos e a vida é difícil".

Milena é personal trainer e por 11 anos desfilou na Marquês de Sapucaí, como destaque de várias escolas. O fim do casamento aconteceu em 2018 e logo vieram rumores de que ela estaria com Ronaldo Oliveira, presidente da Acadêmicos da Rocinha, o que ela não confirmou.

A personal chegou a ter um estúdio fitness em sociedade com Diogo, mas hoje atende em domicílio.