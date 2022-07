Depois de 31 anos, A-Ha está de volta a Salvador

Em 1991, Viviane Moura tinha 18 anos e Flávia, 15. Naquele 4 de junho, as duas estavam eufóricas, afinal iriam ao primeiro show internacional da vida delas, no antigo Centro de Convenções. As duas haviam se conhecido fazia pouco tempo e Flávia estava com a sua turma do colégio Isba. "Todo mundo da escola tava indo pro show", lembra Flávia. Viviane chegou mais tarde ao local, graças a uma tia que lhe presenteou com um ingresso poucas horas antes.

Damos um salto no tempo e paramos nesta sexta-feira, 15 de julho: Viviane é uma psicóloga de 49 anos e Flávia, uma arquiteta de 46. As duas estão muito mais maduras e independentes. A amizade, claro, ficou ainda mais forte. Mas uma coisa não mudou: a paixão pela banda A-Ha, que elas acompanharam de perto há 31 anos. Especialmente por parte da amiga mais nova, que, de 1991 até hoje, já viu outros quatro shows da banda em várias cidades e uma apresentação solo do vocalista, Morten Harket.

Viviane Moura e Flavia Porto

A essa altura, o leitor mais atento já imagina: Flávia e Viviane, claro, estarão hoje na Fonte Nova, para relembrar a paixão pelos músicos, que se apresentam às 21h30. Mesmo sem a aquela disposição física da adolescência, Viviane está animada. Mas precavida: "O Salonpas já está na bolsa", diz, referindo-se ao milagroso emplastro que promete curar dores musculares.

E, claro, as duas já fizeram a playlist para relembrar as músicas e acompanhar Morten, Magne Furuholmen (tecladista) e Paul Waaktaar (guitarrista). No caso de Flávia, nem precisou se atualizar: ela continua acompanhando a carreira dos noruegueses e ouve frequentemente. Não à toa, o filho Gabriel, de 12 anos, acabou curtindo o som e também estará na Fonte Nova.

Anteontem, o trio de músicos se apresentou em Recife e mostrou como será o repertório em Salvador, na festa que vai celebrar os 35 anos de lançamento do disco Hunting High and Low, lançado em 1985. A turnê chega a Salvador com atraso, por causa da pandemia.

Todas as canções daquele álbum serão apresentadas, além de músicas que marcaram a história da banda, além de Forest For The Trees, que, por enquanto, está na internet apenas em versões ao vivo, gravadas por fãs. Em outubro, sai o novo álbum do grupo, True North, que já tem um single lançado nas plataformas de música, I'm In, mas não está na turnê.

A organização espera um público de 15 mil pessoas, em quatro setores disponíveis: Pista, Front Stage, Camarote e Lounge. Há ainda alguns ingressos disponíveis, no site www.livepass.com.br ou no stand de vendas da Arena Fonte Nova.

E, embora os portões só sejam abertos às 19h, as duas fãs vão se preparar bem antes, num "esquenta" na casa de Flávia, junto com outros amigos. De lá, saem em dois carros, com os tíquetes do estacionamento já garantidos, assim como os ingressos, claro, também em mãos desde novembro do ano passado, no caso de Flávia. Viviane, desta vez, nao esperou o presente da tia e já tem o bilhete em mãos.

Flávia, não satisfeita em assistir ao show em Salvador em 1991, foi também ver o grupo no Rock in Rio, numa noite que reuniu cerca de 200 mil pessoas. Para isso, foi ao Rio de Janeiro e ficou hospedada na casa da avó. Fez um pacto com os adultos dali: se a mãe dela telefonasse, diriam que ela havia saído. Afinal, não podia dizer à mãe que iria ao Rock in Rio se misturar àquela multidão. Flávia teve a companhia de uma prima mais velha. Em retribuição, Flávia a acompanhou num show do New Kids on The Block, dias depois, condição imposta pela prima.

Salvador, 1991

A vinda do A-Ha a Salvador em 1991 aconteceu por iniciativa da Shock Produções, em parceria com uma produtora de outro estado. A Shock já havia trazido atrações internacionais, como Billy Paul e Stanley Jordan, mas nenhuma do porte do A-Ha, em um espaço grande como o Centro de Convenções.

"Foi um grande show, era diferente de tudo que estávamos acostumados. A montagem era diferenciada, o bufê tinha que ficar pronto desde as 7h da manhã até terminar a montagem do palco", lembra Irá Carvalho, que era sócia da Shock e hoje tem a Íris Produções. A produtora não lembra quantos ingressos foram vendidos, mas diz que foi um bom número.

Serviço

A-ha – Turnê Hunting High And Low

Local: Fonte Nova

Quando: Hoje, 21h30 (abertura de portões às 19h)

Ingressos: Front Stage: R$ 540 | R$ 270 (esgotado); Pista: R$ 350 | R$ 175 (esgotado); Camarote: R$ 480 (esgotado) | R$ 240 (esgotado)

Ingressos à venda no stand da Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras-Portão VIP) e no site www.livepass.com.br