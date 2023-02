Depois de 60 carnavais, ainda há muito amor na pipoca de Luiz Caldas

Foi convocando o amor que Luiz Caldas chegou no Circuito Dodô, em cima do trio elétrico, mostrando que “Haja amor” atravessa gerações. E que, nem seus 60 carnavais, nem os últimos dois anos de pandemia, foram capazes de esgotar a vitalidade que já o acompanha em seus 53 anos de carreira.

Assim como uma criança intima o pai quando quer se divertir, a multidão que já aguardava o cantor na concentração dos trios clamava pela apresentação. O pai da axé music prontamente atendeu e presenteou com um solo de guitarra. Para melhorar a brincadeira, colocou o bloco para andar 15 minutos antes do previsto.

Do trio, ele se deleitava tanto quanto o público e fez questão de traduzir a sensação em palavras. “É um prazer enorme estar de volta. Vamos tocar fogo nisso aqui. vamos todo mundo tocar e dançar comigo”, anunciou. Daí em diante, foi aceno, beijinho e saudações em direção ao trio.

Quando o bloco passou pela varanda da casa em que a família Faustino estava hospedada, o cantor teve direito até a confete. De longe, mas na mesma altura do trio, eles tentavam deixar claro que saíram de Juazeiro para para vê-lo passar. Quando as palavras e a gesticulação não foram suficientes, eles transformaram o celular em uma placa eletrônica para dizer: "Luiz o melhor".

Crianças, jovens e idosos, todos que seguiam o bloco pulavam e cantavam as músicas dele. Até os que ainda não estavam seguindo o bloco eram fisgados pelo ritmo da guitarra quando Luiz Caldas passava por eles.

Num cartaz, um folião que acompanhou o cantor por todo o percurso, o descreveu como “verdadeiro, eterno, liberdade, honrado e obstinado”, nesta ordem. Depois, ele ainda jogou o cartão no trio para que Luiz pudesse ler a mensagem de perto.

Aquela foi a segunda apresentação do artista neste Carnaval. A primeira aconteceu na segunda-feira, no Circuito Osmar, no Campo Grande. As duas em trios pipoca, cumpridas com uma vitalidade extraordinária.

Circuito Osmar

Na segunda-feira de Carnaval, a energia que alimenta Luiz transbordou do trio elétrico até o chão. Quem foi atingido se reuniu formando um flash mob da música no meio da Avenida. A coreografia combinava passos de mãos ao alto, viradinha para esquerda e para a direita e corrida para frente.

A apresentação improvisada na hora, pelos próprios foliões, ainda teve direito a um coro com palmas no alto. Não à toa, um levantamento feito pelo escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), encomendado pelo G1, no mês passado, aponta que 'Haja amor' é a canção mais tocada do artista sexagenário.

Sobre esse sucesso, Luiz teoriza que a explicação está no poder do sentimento. “Quando você age com amor, você transforma a tristeza em alegria. Esse é o grande gancho desta música”, afirmou. A canção é uma composição dele, em parceria com o artista baiano Chocolate da Bahia, a quem o cantor define como “especialista em falar a linguagem das pessoas”.

Chegar aos 60 anos cantando já era um sonho para o cantor e ver a mobilização popular é um presente. Para ele, a energia que tem brota da música. “É o que me faz querer viver mais, com mais energia, ver mais coisas para que eu possa transformar em música. Ou seja, o grande motor disso tudo, é a arte. Ela faz com que a gente cuide da nossa saúde e nos capacita para entregar música as pessoas”, revelou.

Com mais de 900 canções registradas, não é de surpreender que uma delas tenha chegado à casa da contadora Katiane Borges, de 40 anos, quando ela ainda era uma criança. E que, agora, elas também rodeiam seu sobrinho postiço, de 19 anos, Filippe Silva. Juntos, eles se declaram fãs e admiradores de Luiz. Por isso, fizeram questão de prestigiá-lo no Carnaval.

Enquanto Katiane foi fisgada pela melodia das músicas e essência do cantor, Filippe foi hipnotizado pela contribuição do artista para a música baiana. “Ele nunca se apagou, sempre se manteve fazendo música e, com sua produção, se reafirma como o cantor multi-instrumentista e pai do axé, como o classificam”, descreveu a contadora.

Felippe também rasgou elogios ao cantor. “Luiz é um ícone da música baiana, ele revolucionou a cultura. Então eu vim por influência dos meus tios, que me passaram quem ele é foi. Por isso, nada mais justo do que ouvir de perto músicas que são tão fundamentais”, contou.

Parece que ser fã de Luiz, e querer influenciar as pessoas ao seu redor a fazerem o mesmo, é típico de pessoas com o nome Katiane, seja com K ou com C. Prova disso é que a jornalista Catiane Borges, de 37 anos, arrastou três de seus amigos para a pipoca do cantor. Ela nega, mas eles afirmam que a paixão deles pelo cantor, aflorou por causa dela.

O resultado disso foi a presença deles na Avenida, exclusivamente para ver o artista. Para Katiane, isso é uma tradição. Quando ela era criança, sua mãe a levava todos os anos para a lavagem do Bonfim, para ver Luiz andando descalço e dar um beijo nele. “A partir dali, eu me apaixonei e amo até hoje”, garantiu a fã.

