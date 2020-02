Depois de cabelo rosa, Neymar aparece careca e divide a internet

Neymar não cansa de mudar o visual. Desde o início da carreira, o jogador já apareceu com inúmeros penteados e cortes de cabelo diferentes. Só em 2020, foram três. Primeiro, teve as madeixas platinadas. Depois, em tom de rosa. E, agora, o craque do Paris Saint-Germain resolveu ficar careca.

Nesta segunda-feira (10), o atacante postou uma foto mostrando o novo estilo: "Bonde dus Kareka", escreveu. Ney, aliás, esteve fora dos últimos dois jogos do PSG, por uma leve lesão na costela. A última partida disputada pelo atleta foi no dia 1º, na vitória por 5x0 contra o Montpellier. Foi ali que o brasileiro exibiu o cabelo rosa.

Neymar e seu novo estilo careca

(Foto: Reprodução/Instagram)

O visual careca dividiu opiniões na internet. Enquanto alguns fãs desaprovaram, outros lembraram que o estilo já foi adotado pelo craque anteriormente - e que ele mostrou bom desempenho em campo.

Veja algumas das reações dos fãs: