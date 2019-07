Depois de cruzeiro pelo Caribe, Ivete continua as férias nas Maldivas

Ivete Sangalo está aproveitando bem suas férias. Depois de curtir um cruzeiro com a família pelo Caribe, no fim de junho, a cantora embarcou nesta quinta-feira (18) com o marido, Daniel Cady, e o filho Marcelo para as Ilhas Maldivas. De acordo com o blog de Leo Dias, as gêmeas Marina e Helena não foram na viagem e ficaram no Brasil com familiares.

No cruzeiro, Ivete levou toda a família - foram cerca de 30 pessoas curtindo o navio a convite da cantora. Eles viajaram no Symphony of the Seas, o maior navio de passageiros do mundo, com 72 metros de altura, 360m de comprimento e mais de 20 de restaurantes. Até sete mil pessoas podem embarcar no navio, em uma viagem que pode custar até R$ 13 mil por pessoa.

A proposta da nova viagem é ser algo mais íntimo, por isso a cantora foi acompanhada apenas pelo marido e o filho mais velho. As gêmeas, com apenas 1 ano e 5 meses, acabaram ficando.

(Foto: Reprodução/Instagram)