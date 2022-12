Depois de lançar música com Hiran e Brown, Ênio apresenta novo show no Gamboa

Com agenda cheia para temporada, o Teatro Gamboa segue com sua programação nesta quarta-feira (14), às 19h, com a gravação do segundo episódio do Podcast Abissal, com a participação do multi instrumentista Paulo Giron e o comando de Luan Boré e Camila Jatobá, em formato híbrido e gratuito. Paulo Giron é cantor, compositor e multi instrumentista, com um trabalho marcado pela força de um Brasil miscigenado em ritmos, sons e poesias e apresentações feitas em diversos festivais e casas de shows dentro e fora do Brasil.

Na quinta-feira (15), às 19h, o espetáculo Auto de Cangaço e Amor em Angicos volta ao palco do Gamboa, também em formato híbrido, para contar a história de Lampião e Maria Bonita em seus últimos momentos de vida em uma fazenda em Angicos (Sergipe), em 1938. O projeto tem a direção do ator Gilberto Reys e parte do texto “Auto de Angicos”, do dramaturgo Marcos Barbosa. Gilberto está também em cena no papel de Lampião, e a atriz Jamile Dionísia Ferreira interpreta Maria Bonita. Ingressos custam R$ 30 / R$ 15 para a versão presencial e R$ 20 / R$ 10 para quem for assistir pela internet.

Em um trabalho que reúne artistas que fazem parte do cenário contemporâneo da Bahia, o cantor e compositor Ênio apresenta o projeto |X| nesta sexta-feira (16), às 19h, no palco do Gamboa, em formato híbrido. O artista leva, no repertório, as músicas que compõem o novo álbum que lançará em breve, a exemplo de “Emoriô”, gravada por Ênio, Hiran e Carlinhos Brown - música e clipe já disponíveis nas plataformas digitais. |X| é um projeto que investiga novas formas de fruição e consumo da música a partir de experiências sensoriais. Ele divide o palco com o produtor e multi instrumentista Pedro Itan. Ingressos custam R$ 30 / R$ 15 para a versão presencial e R$ 20 / R$ 10 para quem for assistir pela internet

Sábado (17), às 11h, no formato presencial, o espetáculo infantil Saudades, João, que está em temporada no Gamboa, retorna ao palco do teatro com uma homenagem à cultura junina e do sertão através da história de um menino que é transportado para um mundo onde um mago tirano controla tudo e proíbe manifestações relacionadas à festa de São João. Às 19h, Auto de Cangaço e Amor em Angicos ganha nova apresentação no Gamboa, apenas no formato presencial. Ingressos a R$ 30 / R$ 15 para cada um dos espetáculos. Domingo (18), tem dupla apresentação de Saudades, João: às 11h, no modelo híbrido, e às 16h, presencialmente.