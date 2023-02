Depois de saída apoteótica na Avenida, Olodum volta ao Circuito Barra-Ondina

Tambores: A Batida do Coração. Caminhos da Eternidade. Com foco em ritmos percussivos saídos de Gana e com inspiração na cultura Ashanti, o Olodum faz o seu Carnaval.

O desfile na Avenida após saída do Pelourinho foi apoteótico e marcou o reencontro do público com a banda do Pelô. Com seu reggae maneiro, neste domingo (19), foi a vez de sair na Barra em direção a Ondina e o bloco foi um dos primeiros a desfilar no circuito da orla soteropolitana.

"Essa aqui é a melhor banda do mundo, não tem jeito. Quando o Olodum toca, todo mundo sai swingando!", disse, de braços abertos, o empreendedor Silvio Nazaré, que já não curtia o Carnaval há 15 anos, mas decidiu retornar em 2023.

"É meu jeito de agradecer pela oportunidade de uma vida depois de tudo que passamos nessa coisa de pandemia e etc. Agora é tempo de esperança, de vida. E o Olodum é exatamente isso", afirmou, justificando a escolha pela Banda nesse retorno de Carnaval.

Durante o desfile, um susto: o cantor Lazinho avistou uma ambulante passando mal e pediu para a banda e o trio segurarem o desfile por alguns minutos até que o atendimento acontecesse, o que foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Ela saiu desmaiada do circuito.





