A deputada federal Flordelis defendeu os dois filhos da acusação de ter assassinado seu marido, o pastor evangélico Anderson do Carmo, 49, no dia 16 de junho. A parlamentar usou o Instagram para dizer que tem esperança de que Flávio dos Santos Rodrigues, 38, e Lucas Cézar dos Santos Souza, 18, serem inocentes. O filho mais velho, no entanto, já confessou à polícia que foi quem matou o pai. Já Lucas comprou a arma usada no crime.

Na publicação, ela escreveu: “Acusam meus meninos, mas eu tenho esperança de os acusadores estarem errados e quero muito confiar na Justiça. É uma dor, às vezes, insuportável. O crime aconteceu na nossa casa e isso me faz reviver aquele momento trágico cada minuto em que estou presente”. A deputada tem 55 filhos – 51 foram adotados, como Lucas, enquanto Flávio é seu filho biológico.

A parlamentar comparecerá nesta segunda-feira (24) à Delegacia de Homicídios, de Niterói e São Gonçalo, que investiga a morte do pastor. Ela já prestou o primeiro depoimento. “Faz uma semana que perdi meu marido. Quem conheceu a minha vida com ele imagina a falta que ele me faz e pode imaginar o quanto estou atordoada. Mas, sou forte. Deus me fortalece. Por isso, não perco a fé", desabafou.

O dia seguinte ao depoimento será seguido de uma conversa com os jornalistas. “Um calvário necessário, para ver se consigo aplacar as insinuações, as dúvidas que criam versões desencontradas. Quem sabe, conseguirei? Peço as orações, mesmo daqueles que, sem conhecer a história, me condenam e condenam meus filhos”, concluiu na rede social.