Deputada iraniana morre vítima de coronavírus

Uma deputada iraniana morreu neste sábado (7), em decorrência do novo coronavírus. De acordo com a agência oficial de notícias do país, Fatemeh Rahbar, 55 anos, é a segunda integrante do Parlamento a morrer vítima da epidemia covid-19.

No país, a doença já levou a óbito oito políticos ou líderes iranianos. O primeiro líder político a morrer vítima do novo vírus foi Mohammad Mirmohammadi, 71, na segunda (2).

O Ministério da Saúde do Irã informou, neste sábado, que foram registrados mais de mil novos casos e 21 óbitos nas últimas 24 horas. Ao todo, foram 5.823 infectados e 145 mortos pelo vírus.

As autoridades decidiram fechar escolas e universidades por um mês e adiar todas as celebrações religiosas para evitar a propagação do vírus.