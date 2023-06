Deputada pede para MP-SP investigar venda de ingressos para shows de Taylor Swift

A deputada federal Erika Hilton (Psol) oficiou o Ministério Público de São Paulo por ocorrências envolvendo ingressos para os shows da cantora Taylor Swift, que acontecerão em São Paulo e no Rio de Janeiro em novembro.

O ofício busca apurar um suposto esquema de vendas entre cambistas e a produtora de shows T4F na Câmara dos Deputados. A investigação incluiria a venda dos ingressos da norte-americana no escopo da investigação da empresa Eventim na venda dos ingressos da banda Rebeldes.

"Há relatos de cambismo, casos de violência envolvendo cambistas e até suspeitas de serviços digitais voltados à 'furar filas' virtuais pra compra de ingressos. Tudo isso fere os direitos do consumidor, e se já há uma investigação do MP ocorrendo sobre o tema, cabe sua ampliação", publicou a deputada nas redes sociais.

Na internet, fãs relataram, nesta segunda-feira (12), a dificuldade para comprar os ingressos, tanto virtualmente quanto presencialmente, e denunciaram que milhares de ingressos já estão sendo vendidos em sites de cambistas a preços exorbitantes. Mais de 1,8 milhão de senhas foram distribuídas apenas hoje para o show de São Paulo e mais de 800 mil para o show do Rio.

Mais de 10.000 ingressos pro show da Taylor Swift no Rio de Janeiro disponíveis em outras plataformas usadas por cambistas. Uma vergonha que os artistas permitam isso.



T4F TEM ESQUEMA COM CAMBISTA pic.twitter.com/0yN5n5sb5R — Eleninhaaaaa (@cirujanagrafica) June 12, 2023 mano e minha amiga que pegou lugar 600 na fila de sp, entrou agora e aparece TUDO ESGOTADO



TUDO!!!! 600 PESSOAS COMPRARAM 100 MIL INGRESSOS????????



que maluquice é essa??????? pic.twitter.com/x1RZBoVJmo — mari bianchini #60k (@maribianchini) June 12, 2023 DEIXEM OS SWIFTIES EM PAZ ????



Nosso mandato está acionando a Secretaria de Segurança Pública e o PROCON para investigar com urgência a ação dos cambistas, garantir a segurança dos fãs e averiguar omissões da empresa T4F na venda de ingressos para o show da Taylor Swift. pic.twitter.com/GlIqA33942 — Guilherme Cortez (@cortezpsol) June 12, 2023

Além de Erika, o deputado estadual em São Paulo Guilherme Cortez (Psol) publicou que seu mandato acionou a Secretaria de Segurança Pública e o Procon para "investigar a ação dos cambistas garantir a segurança dos fãs e averiguar omissões da empresa T4F na venda de ingressos para o show da Taylor Swift."

Depois da confusão, duas datas extras foram anunciadas pela empresa, uma no dia 24 de novembro em São Paulo, e outra no dia 19 do mesmo mês, no Rio. A T4F não se pronunciou sobre as acusações.