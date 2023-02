Deputada propõe PL que proíbe o uso de pistolas de jato d’agua no Carnaval

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) deu entrada, nesta sexta-feira (24), em um projeto de lei (PL) que proíbe o uso de pistolas de jato d'água em festas populares na Bahia, inclusive, no Carnaval. A ação foi tomada depois que uma mulher foi agredida por integrantes do bloco As Muquiranas, na última terça-feira (21), em Salvador.

De acordo com a parlamentar, o projeto apresentado autoriza o poder público a instituir multas aos que descumprirem a ordem no processo de regulamentação da lei.

"Nós não podemos naturalizar o machismo recreativo. O que acontece de forma sistemática no bloco das Muquiranas já passou do limite. Molhar o cabelo, a roupa pra transparecer os seios e partes íntimas é ridicularizar mulheres em nome da diversão", comentou.

O anúncio de Olívia acontece um dia depois do Ministério Público da Bahia (MP-BA) entrar, nesta quinta-feira (23), com um pedido à Polícia Civil para investigar o grupo de foliões do bloco que encurralaram a mulher. Um vídeo do momento causou indignação nas redes sociais e foi, inclusive, repostado pela deputada.

"Tive mais de mil comentários de mulheres relatando que já sofreram o mesmo constrangimento", afirma.

Sobre a tentativa de extinguir as pistolas de brinquedo, a parlamentar fez um paralelo com os pompons "mamãe sacode", que eram comumente utilizadas durante a época de Carnaval.

"Durante muito tempo, a mamãe sacode era parte do Carnaval da Bahia, mas depois viram que era usada como arma para bater nas pessoas, ela desapareceu, então esses artefatos podem sair e o Carnaval continua", afirma.

O que diz o bloco?

Procurado, o diretor de As Muquiranas, Washington Paganelli, afirmou que o projeto de lei é bom para todos, inclusive, para o bloco.

"Em primeiro lugar, As Muquiranas é totalmente contra essas atitudes, repudiamos e fazemos campanhas desde 2019 contra qualquer tipo de violência. Quem faz isso são pessoas que não têm Muquiranas no coração, não amam as Muquiranas e não amam ninguém", disse.

Paganelli afirmou também que os que forem flagrados com atitudes violentas serão automaticamente "excluídos" das Muquiranas. Sobre métodos de prevenção nas próximas festas, ele afirma que o bloco está desenvolvendo um sistema de numeração de fantasias, para que os responsáveis por agressões sejam encontrados com mais facilidade.

"Aquelas pessoas que adquirirem no ano que vem terão fantasias enumeradas, serão identificadas e se passarem para terceiros, serão penalizados", diz.

Apesar disso, em nota divulgada nas redes sociais nos últimos dias, o bloco afirmou que a pistola de água não faz parte do kit da fantasia, mas que não pode proibir que os foliões vão para a avenida portando o brinquedo, que é registrado pelo Inmetro.

A agremiação disse que não pode "controlar o comportamento das pessoas que depredam patrimônio público e nem daqueles que cometem assédio ou quaisquer outros crimes".