Deputada quer tornar Messi 'persona non grata' no México; entenda

Por mais que o México já esteja eliminado da Copa do Mundo do Catar e a Argentina esteja classificada para as quartas de final, a partida entre as duas seleções válida pela fase de grupos, e vencida pelos argentinos por 2x0, segue dando o que falar. Dessa vez, a deputada mexicana do partido governista Movimento de Regeneração Nacional (Morena), María Clemente García, anunciou uma proposta para que Lionel Messi se torne 'persona non grata' no país.

Isso porque ela acusa o argentino de ter desrespeitado o país e a seleção mexicana por jogar uma camisa no chão dos vestiários, enquanto a seleção argentina comemorava a vitória no estádio de Lusail, em Doha.

'Persona non grata' é uma expressão da língua latina que significa que a pessoa não é agradável e não é bem-vindo em algum lugar ou para alguém.

Esse mesmo fato envolvendo a camisa do México já foi tema de outra polêmica, entre o boxeador mexicano Canelo Álvarez e Messi.

Canelo publicou em seu Twitter ameaçando bater no camisa 10 argentino por, teoricamente, ter pisado na camisa do México durante a comemoração. Agora, María Clemente García voltou a falar em desrespeito ao propor que Messi não seja bem-vindo em território mexicano.

“(Messi) demonstrou não só um evidente desprezo, como também um desrespeito para com as cores que aludem ao que compõe o nosso lábaro pátrio, o que do ponto de vista soberano pode ser considerado uma conduta que constitui uma afronta à nossa identidade nacional”, afirmou a deputada.

No embate entre o jogador e o boxeador, Canelo Álvarez acabou pedindo desculpas a Messi por suas falas e disse que se exaltou nas publicações.

"Nos últimos dias me deixei levar pela minha paixão que sinto pelo meu país e fiz comentários fora do lugar. Quero pedir desculpas a Messi e ao povo argentino. Todos os dias aprendemos algo novo e dessa vez foi a minha vez", escreveu Canelo e seu Twitter.

Messi também comentou a treta com Canelo e disse que não iria pedir desculpas ao lutador por entender que houve um mal-entendido. "Acho que houve um mal-entendido. Quem me conhece sabe que nunca desrespeito ninguém. [O que aconteceu] faz parte de qualquer vestiário no futebol. Não tenho que me desculpar. Não desrespeitei a camisa do México nem qualquer um. Ficou lá, não aconteceu nada", explicou o argentino.