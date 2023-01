Deputado aciona TCU sobre gastos da viagem de Bolsonaro aos EUA

O deputado federal Elias Vaz (PSB) pediu no sábado, 31, que o Tribunal de Contas da União (TCU) mande investigar a viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos. Bolsonaro embarcou na sexta-feira para Orlando, na Flórida, e não vai passar simbolicamente a faixa para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cerimônia de posse em Brasília.



O pedido é para investigar se houve desvio de finalidade no uso de dinheiro público para custear a viagem.



Bolsonaro viajou em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de auxiliares do governo.



O parlamentar afirma que a viagem tem "motivação particular" e que não há interesse público para justificar os gastos.



"Não há justificativa jurídica capaz de sustentar a legalidade de uma viagem altamente dispendiosa nas últimas horas do mandato", diz um trecho da representação.