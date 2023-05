Deputado do PT diz que Rui vetou entrada do MST em evento com Lula em Salvador; ministro nega

O deputado federal Valmir Assunção (PT) acusou o colega de partido e ministro da Casa Civil, Rui Costa, de barrar a participação de representantes do Movimento Sem Terra (MST) na primeira plenária estadual do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, realizado em Salvador na manhã desta quinta-feira (11). O evento contou com a presença do presidente Lula (PT), ministros de governos e representantes da gestão estadual local, como o governador Jerônimo.

Assunção escolheu o Twitter para dar visibilidade ao fato. Em mensagem, ele afirmou que o MST “tem história e merece respeito”. Por conta do veto, o parlamentar também decidiu não participar do evento.

“URGENTE: o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vetou a participação do MST na atividade de lançamento do PPA Participativo Nacional, que ocorre hoje em Salvador. Por conta disso, o deputado Valmir Assunção não participará do evento. O MST tem história de luta e merece respeito”, escreveu.

Por meio de uma breve nota, a assessoria do ministro negou que tenha impedido a presença das representações do movimento. “O ministro da Casa Civil, Rui Costa, nega que tenha vetado a participação do MST no evento de lançamento do PPA, em Salvador, nesta quinta-feira (11)”.

Etapa do PPA em Salvador teve a participação de diversos ministros de governo, entre eles Rui Costa, da Casa Civil (Foto: Ricardo Stuckert)

O deputado informou que o ministro e ex-governador da Bahia teria dito ao cerimonial da Presidência que a presença do MST no evento seria “constrangedora”. O movimento, no entanto, teria sido convidado de forma antecipada pela gestão federal.

Em nota, o MST disse que foi surpreendido com o pedido do ministro. Para o movimento, Rui quer repetir, estando à frente da Casa Civil, o "trato que ele sempre deu aos movimentos sociais na Bahia enquanto governador". Falta de diálogo e de construção coletiva são as principais marcas, conforme texto.

"Foram feitas diversas reuniões em que o MST participou junto a outros movimentos e representantes da sociedade civil, com a equipe de cerimonial do governo e da presidência na construção do evento. O Plano Plurianual (PAA) é o principal instrumento de planejamento orçamentário do Governo Federal e é construído a partir da participação da sociedade civil, é a inclusão do povo no planejamento das políticas públicas com a escolha das áreas que terão investimentos mais significativos."

O presidente Lula desembarcou em Salvador na manhã desta quinta-feira, acompanhado por sua comitiva de ministros. Ele foi recebido pelo governador Jerônimo e outras lideranças políticas locais do arco de aliança do gestor. Na capital baiana, Lula ainda participará, durante a tarde, do lançamento da Lei Paulo Gustavo, ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Evento acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.