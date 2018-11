Deputado Marcelo Álvaro Antonio será ministro do Turismo de Bolsonaro

O deputado Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil, anunciou durante coletiva nesta quarta-feira, 28, o deputado federal Marcelo Álvaro Antonio, do PSL mineiro, como o novo ministro do Turismo.



Esse é o segundo nome do partido do futuro presidente Jair Bolsonaro que é confirmado para uma pasta. Gustavo Bebianno, ex-presidente do partido, será ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.



Marcelo foi reeleito para o cargo de deputado federal na eleição deste ano. Ele está na Câmara desde 2014, onde integrou as comissões de Minas e Energia, Finanças e Tributação, Viação e Transportes, além de comissões externas sobre o Zika vírus e a situação hídrica dos municípios de Minas Gerais.



Marcelo foi eleito vereador por Belo Horizonte em 2012. O futuro ministro não completou a graduação em Engenharia Civil pela UniBH.