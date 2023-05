Deputado Mario Frias chama jornalista de 'anãozinho' e tenta lhe tomar o celular

O deputado Mario Frias (PL-SP) se envolveu em uma confusão com o jornalista Guga Noblat durante sessão da comissão da comunicação da Câmara na tarde desta quinta-feira (11). O parlamentar chamou o repórter de "anãozinho" e tentou lhe tomar o celular.

A cena foi filmada no celular do próprio Noblat. O momento registrado pelo vídeo mostra Frias se levantando e se dirigindo ao jornalista, que estava próximo

"Não sabia que tu era um anãozinho", diz o deputado, se aproximando de Guga Noblat. Neste momento, o parlamentar levou a mão ao celular do jornalista.

Neste momento acaba o vídeo publicado na conta do jornalista. Não mostra o que aconteceu antes ou depois da ação de Frias.

O clima tá ficando gostoso aqui dentro da Comissão de Comunicação. Deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de “anão”, aí quando fui grava-lo me ofendendo, ele arrancou meu celular da minha mão. Fica frio, Mário. pic.twitter.com/DR7U3GKp0e — GugaNoblat (@GugaNoblat) May 11, 2023

"O clima tá ficando gostoso aqui dentro da Comissão de Comunicação. Deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de 'anão', aí quando fui grava-lo me ofendendo, ele arrancou meu celular da minha mão. Fica frio, Mário", escreveu.

"Eu sequer tinha me dirigido ao Mário Frias. Ele veio para cima de mim com ofensas pq no ano passado eu o entrevistei no Morning Show e abordei questões sobre suspeitas de corrupção contra ele, como não soube responder, está no ódio até hoje pelo visto", completou.

Mario Frias é ator e foi secretário nacional de cultura na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2022, ele se elegeu pela primeira vez para a Câmara dos Deputados.