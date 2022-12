Deputado Zé Trovão admite ser ele em foto com cocaína: 'Mudei'

O deputado federal eleito Marcos Antônio Pereira Gomes (PL-SC), conhecido como Zé Trovão, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), confirmou que é mesmo ele que aparece em uma imagem divulgada nesta quinta-feira (8) com cocaína e maconha. A imagem divulgada por um perfil anônimo com a legenda "Cuidado com os raios", em alusão ao uso de cocaína, teve grande repercussão nas redes sociais.

Zé Trovão disse que a foto teria sido feita há cerca de cinco anos, e que o registro faz parte de 'uma fase de vida a qual tenta esquecer'.

"Após o surgimento de uma foto, ao qual eu não me orgulho nem um pouco, eu venho me pronunciar: uma pessoa muito maldosa resolveu divulgar essa foto. Essa foto é de 2017, 2018. De uma fase da minha que eu tento esquecer todos os dias", disse Trovão, em vídeo divulgado pelo site de notícias "O Município Joinville".

"Hoje eu posso olhar para essa foto e dizer que 'um dia, eu estava destruindo a minha vida, mas venci esse vício e essa fase, construí uma família e sou um homem decente e trabalhador'", completou. No vídeo de 3 minutos de duração, Trovão diz ser dependente químico, mas que venceu a batalha através do "amor de Deus e do amor da família". "Superei não só as drogas, mas todas as adversidades. E hoje cheguei ao cargo de deputado federal."

O caminhoneiro foi eleito deputado federal pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, embalado pela onda bolsonarista em Santa Catarina.