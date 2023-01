Deputados democratas americanos pedem que EUA deixem de dar abrigo a Bolsonaro

A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez (@aoc) publicou neste domingo (8) uma declaração para impedir que os EUA concedam refúgio ao ex-presidente Bolsonaro, que está agora na Flórida desde o dia 30 de dezembro de 2022.

“Quase 2 anos depois que o Capitólio dos EUA foi atacado por fascistas, vemos movimentos fascistas no exterior tentando fazer o mesmo no Brasil. Devemos ser solidários com o governo democraticamente eleito de @LulaOficial. Os EUA devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida”, publicou Ocasio.

O deputado democrata Joaquin Castro pediu a extradição de Bolsonaro para o Brasil. “Bolsonaro não deve receber refúgio na Flórida, onde está se escondendo da responsabilidade de seus crimes. Me posiciono junto a Lula e ao governo democraticamente eleito do Brasil. Terroristas domésticos e fascistas não podem usar o roteiro de Trump para enfraquecer a democracia”.

Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, afirmou: “condenamos os ataques à Presidência, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal hoje. Usar a violência é sempre inaceitável. Nós nos juntamos a Lula para pedir o fim imediato dessas ações.”