Dermatologista de Feira de Santana conta como se tornou o ‘Médico das Famosas’

Se 2020 está colocando a nossa pele em risco, isso é porque a máquina do mundo não tem em seu comando o doutor Alberto Cordeiro. O dermatologista feirense é o responsável por fazer brilhar (sem oleosidade!) a pele de algumas das maiores estrelas do país, clientes assíduas da Clínica Horaios, em São Paulo.

Nesta semana, uma de suas clientes mais ilustres esteve por lá para botar a cútis em dia, e agradeceu o carinho de sempre. “Você é demais! Obrigada por me receber com todos os cuidados. Amo estar com você”, afirmou Ivete Sangalo, que é uma entre tantas divas que aprovam o trabalho do filho ilustre de Feira de Santana.

Sabrina Sato, Taís Araújo, Luiza Possi, Simone e Simaria, Leandra Leal, Mônica Iozzi e Mônica Martelli são outras pacientes/clientes satisfeitas, que renderam a Alberto Cordeiro o apelido de ‘Médico das Famosas’.

“Eu nunca tive a intenção de atender pessoas famosas. Eu fui atrás de todas as tecnologias mais avançadas para minha clínica, e aconteceu de forma muito natural”, comenta ele.

Porém, engana-se quem pensa que só as divas buscam o toque especial do especialista. O cantor Luan Santana e o maquiador Rodrigo Costa também compõem o cast de visitantes contumazes da clínica de Cordeiro, que falou ao Alô Alô sobre esse sucesso entre famosos, além de contar um pouco da sua trajetória e do que costuma fazer quando volta à Bahia...