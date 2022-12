Derrota do Brasil para Camarões rende memes na internet; veja

A fase de grupos da Copa do Mundo foi encerrada nesta sexta-feira (2) e, apesar de ter se classificado para as oitavas de final, o Brasil deixou os torcedores decepcionados com a partida de hoje. Depois de perder de 1x0 para Camarões e ter deixado uma nação com o grito de gol entalado na garganta, a Seleção Brasileira ganhou diversos memes nas redes sociais, provando que o brasileiro é um povo que sabe rir da própria derrota.

Já classificada, a Seleção poupou seus titulares e jogou com os reservas. O resultado negativo que, no entanto, ainda manteve a equipe canarinho no primeiro lugar do Grupo G da Copa do Mundo, no Catar, mas tirou a invencibilidade dos pentacampeões, que estacionaram nos seis pontos.

Agora, a Seleção se prepara para enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final. A partida será segunda-feira, às 16h, no estádio 974, em Doha. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Croácia x Japão nas quartas de final.

Confira a seguir alguns dos memes que estão circulando após esse resultado histórico (para Camarões):