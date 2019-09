Derrotas de Inter e São Paulo beneficiam Bahia na Série A

Quatro jogos marcaram o início da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro na noite de quarta-feira (25). No Castelão, em Fortaleza, Ceará e Cruzeiro protagonizaram o único duelo que não teve vencedor: 0x0. No Morumbi, o São Paulo foi derrotado pelo Goiás por 1x0. Em casa, o líder Flamengo não vacilou e bateu o Internacional por 3x1, no Maracanã. O Bahia também fez valer o mando de campo e venceu o Botafogo por 2x0, na Fonte Nova.

Ceará e Cruzeiro figuram na segunda metade da tabela. A equipe cearence é a 14ª colocada, com 23 pontos. A mineira vive situação bem delicada no Brasileirão. Está em 16º lugar, com os mesmos 19 pontos do CSA, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, e ainda não entrou em campo na rodada.

Os outros três jogos interferiram na briga dos times que tentam garantir vaga na Libertadores 2020. As derrotas de São Paulo e Internacional beneficiaram o Bahia, que venceu, subiu da 8ª para a 7ª posição e encostou no G6. O tricolor baiano tem 34 pontos, um a menos que o São Paulo, que soma 35 e estagnou na 6ª posição. O Internacional seguiu na 4ª colocação, com 36 pontos.

Confira a seguir como foram os jogos que ajudaram o Bahia a encostar no G6:

SÃO PAULO 0X1 GOIÁS

O São Paulo perdeu a invencibilidade que tinha no Morumbi neste Campeonato Brasileiro. Na noite de quarta-feira (25), a equipe foi derrota por 1x0 pelo Goiás, pela 21ª rodada. Reinaldo teve a chance de empatar, mas perdeu pênalti no segundo tempo.



Como já havia acontecido em outros jogos no Morumbi, a torcida vaiou e chamou o time de "sem vergonha" e "amarelão". Desta vez, ainda sobraram xingamentos para o técnico Cuca. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e o diretor-executivo de futebol Raí também foram "lembrados" pelos torcedores.



Antes trunfo do São Paulo, o Morumbi tem dado mais dor de cabeça neste Brasileirão. A equipe só venceu quatro jogos em casa no campeonato, com outros seis empates e a derrota para o Goiás. Em uma noite fria na capital paulista, o estádio recebeu apenas 12.505 torcedores na quarta-feira.



O São Paulo iniciou a partida pressionando. Daniel Alves novamente foi escalado como meia, e Igor Vinícius assumiu a vaga de Juanfran na lateral direita. O Goiás se fechava e nem se esforçava para levar perigo no ataque.



Até que, aos 15 minutos, uma cobrança de lateral originou o gol dos visitantes. Rafael Moura escorou, Michael deu mais um toque de cabeça e a bola sobrou para Leandro Barcia girar e marcar. Uma falha coletiva da zaga tricolor, com todos os jogadores do sistema defensivo envolvidos no lance.



Se o Goiás já estava fechado no empate, ficou ainda mais após abrir o placar. O São Paulo continuou em cima, mas abusava dos cruzamentos da intermediária, sem chegar à linha de fundo. Aos 23, Reinaldo recebeu na área e foi derrubado por Yago Rocha. O próprio lateral esquerdo pegou a bola para bater, mas parou no goleiro Tadeu. A cobrança desperdiçada gerou uma ansiedade ainda maior no São Paulo, que não conseguiu mais chegar com perigo e perdeu a invencibilidade no Morumbi.

FLAMENGO 3X1 INTERNACIONAL

O Flamengo conquistou a oitava vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, ao derrotar o Internacional por 3x1, no Maracanã. O jogo foi marcado por muita confusão no primeiro tempo, quando dois jogadores do time gaúcho acabaram expulsos.



O triunfo fez o time flamenguista garantir a folga que ostenta na liderança e alcançar os 48 pontos, seis a mais que o Palmeiras, que joga nesta quinta-feira (26), contra o CSA, no Pacaembu.



O primeiro tempo do duelo desta quarta-feira foi bastante conturbado. O Flamengo teve a iniciativa, o domínio da bola, mas tinha dificuldade para furar o bloqueio do Inter. Aos dez minutos, Rodrigo Moledo sentiu uma lesão muscular e teve de ser substituído por Klaus.



Aos 19, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou pênalti de Bruno em Gabriel. O lateral gaúcho foi expulso. Gabriel bateu com categoria e abriu o placar, ao marcar pela 32ª vez no ano e pela 18ª vez no Brasileiro.



Com um jogador a menos, o técnico Odair Hellmann tirou o atacante Nico López para a entrada do lateral Zeca. Com isso, a equipe gaúcha ficou apenas com Guerrero no campo de ataque. O Flamengo ficou muito com a bola, mas não conseguia criar grandes oportunidades.



Antes da primeira etapa terminar, Rodrigo Caio e Guerrero disputaram uma jogada aérea. O zagueiro acertou a cabeça do atacante e causou um grande corte. O peruano, que já havia discutido com o árbitro algumas vezes, principalmente no lance do pênalti não marcado, reclamou muito e acabou expulso.



Guerrero perdeu o controle emocional e fez gesto obsceno e de "roubo", assim como voltou ao campo para tentar discutir mais com o juiz, mas é impedido pelos companheiros. O clima fica quente e até o técnico flamenguista Jorge Jesus entra em campo para dar uma dura no lateral Rafinha, que teria discutido com Guerrero.



O começo do segundo tempo foi surpreendente. Sem atacantes, o Inter contou com a garra e a valentia de seus jogadores. Aos quatro minutos, Patrick foi para o campo de ataque, roubou a bola de Willian Arão, ganhou a disputa com Rodrigo Caio e Rodrigo Lindoso. O volante rolou para Edenilson, que bateu firme. A bola desviou em Gerson e "matou" Diego Alves.



Com o empate, o Inter se posicionou na defesa na tentativa de segurar o ímpeto Flamengo, mas não esperava uma falha dupla na defesa. Aos dez minutos, Rafinha cruzou na área e Arrascaeta conseguiu superar Klaus e Zeca e fazer, de cabeça, o segundo gol.



A partir daí, só deu Flamengo. Bruno Henrique (duas vezes), Everton Ribeiro e Gerson tiveram boas chances de ampliar. Era um jogo de ataque contra defesa. E o terceiro gol saiu aos 29 minutos. Novo lançamento na área, Arrascaeta serve Bruno Henrique, que desta vez não errou: 3x1.



O jogo terminou com o coro de "Mister, Mister" de 60 mil flamenguistas para o técnico Jorge Jesus, que retribuiu acenando para as arquibancadas.