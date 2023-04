Desabamento de parte de prédio em Olinda deixa um morto

Parte de um edifício de três andares, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, desabou na noite de quinta-feira (27). Segundo moradores, após um grande barulho, o prédio que fica localizado na Rua Acapulco, veio abaixo. Em seguida, iniciou-se um incêndio no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h08 para uma ocorrência de desabamento com vítimas. Foram deslocadas três viaturas de resgate, três de salvamento e uma incêndio. De acordo com a corporação, até a meia-noite, foram retiradas dos escombros pelas equipes de busca e salvamento cinco vítimas: quatro delas com vida, sendo três do sexo feminino e uma do masculino, e uma do sexo masculino em óbito. Um cão também foi resgatado com vida.

Duas mulheres foram socorridas pelos bombeiros e levadas para a Upa de Olinda. As outras duas vítimas foram conduzidas pelo Samu, uma para o Hospital da Restauração e outra para o Hospital Miguel Arraes.

Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, das vítimas retiradas com vida do local, duas estavam em estado grave e duas foram resgatadas com ferimentos leves. As equipes seguem no local realizando a busca e resgate nos escombros.

A Polícia Militar de Pernambuco também foi chamada para a ocorrência e isolou o local para afastar a população e permitir que os bombeiros trabalhassem em segurança, já que corria o risco de a outra parte do prédio desabar.

A Neoenergia Pernambuco também foi acionada para cortar a energia da área para evitar outros acidentes na hora do resgate.

Segundo informações da Prefeitura de Olinda, a Defesa Civil do município teria interditado o prédio há mais de dez anos por risco de desabamento; mas, mesmo assim, algumas famílias seguiam morando no lugar.

Já a Prefeitura do Recife informou que o Samu Metropolitano do Recife foi acionado e foram deslocadas para o local uma ambulância de suporte básico e duas de suporte avançando, além de um veículo de intervenção rápida, e um total de 11 profissionais de saúde. O socorro ainda conta com o suporte do Samu Igarassu, Olinda, Paulista e Abreu e Lima.

O prefeito de Olinda, professor Lupércio, informou que todas as secretarias do município foram acionadas para auxiliar as vítimas da tragédia. "Estamos mobilizados para prestar toda assistência para as vítimas do Edifício Lene, que desabou há pouco, em Jardim Atlântico. Todas as secretarias de Olinda seguem de prontidão para ajudar no que for preciso", escreveu o prefeito no Twitter.

A governadora Raquel Lyra (PSDB), através de suas redes sociais, disse que o Governo de Pernambuco prestará todo o apoio necessário. "Acabo de receber a notícia do desabamento de um prédio em Jardim Atlântico, Olinda. Os Bombeiros já estão atuando na ocorrência e no socorro de possíveis vítimas. Ficaremos atentos ao trabalho. O Governo de Pernambuco prestará todo o apoio necessário", escreveu no seu perfil no Twitter.