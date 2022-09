Desabamento em São Paulo deixa ao menos 9 mortos e 31 feridos

Um desabamento em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, deixou ao menos nove mortos e 31 feridos na manhã desta terça-feira (20). Segundo informações preliminares e atualizadas, cerca de 64 funcionários da empresa estavam em uma reunião com candidatos a deputado no momento da ocorrência.



À imprensa, uma porta-voz do Corpo de Bombeiros afirmou que os feridos foram encaminhados a hospitais da região.



"Trata-se de um galpão com 10 mil metros quadrados, onde havia uma reunião entre os funcionários da empresa, em torno de mais ou menos 64 pessoas A laje veio a desabar", explicou a major Luciana Soares, em imagens veiculadas pela TV Globo.



O desabamento ocorreu por volta das 8h55, em um galpão na Estrada Ferreira Guedes, 1.134, no bairro Potuverá. No local, funciona a Multiteiner, uma empresa de comércio e locação de contêineres.



O candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) divulgou que estava no local no momento do desabamento, para um café da manhã com os funcionários, acompanhado da candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos). Em fotografia divulgada pela equipe, o candidato aparece com a camiseta suja, mas sem ferimentos graves aparentes.



"Quando se despediam dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros, os dois foram resgatados com vida", informou a equipe do deputado em comunicado em rede social. "Quatro integrantes da sua equipe também ficaram entre os escombros, já foram resgatados e levados ao hospital."



Ao menos 20 viaturas e 79 bombeiros foram enviadas ao local, além de agentes da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram parte do interior do local do desabamento. No registro, bombeiros trabalham em meio aos escombros, incluindo o que parecem ser cadeiras de um auditório.



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), prestou solidariedade aos feridos e às famílias das vítimas. "O Corpo de Bombeiros as demais forças de segurança de SP atenderam prontamente à emergência", postou em rede social.

Veja abaixo nomes de vítimas divulgados não oficialmente:

Vítimas