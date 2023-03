'Desafio do galão' faz dezenas de jovens saírem da festa direto para o hospital; conheça

Uma nova mania tomou conta do TikTok: o 'desafio do galão'. Estudantes de uma universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, tentaram reproduzi-lo e acabaram hospitalizados.

O "blackot rage gallon", "galões de desmaio" em português, apresenta risco por estimular o consumo de bebidas alcóolicas. O drink é uma mistura entre produtos etílicos, eletrólitos, aromatizantes e água.

Os jovens que foram parar no hospital participavam de uma comemoração de St. Patrick's Day, ou Dia de São Patrício, em uma escola, e levaram alguns galões da bebida, de acordo com o The New York Post. Vinte e oito ambulâncias precisaram ser chamadas para atendê-los.

Os chamados simultâneos foram tão numerosos que as cidades vizinhas também tiveram que enviar seus veículos, mas nenhum dos casos foi considerado grave ou fatal.

Nicole Barr, coordenadora de serviços diretos do Centro de Saúde Estudantil Abrons da Universidade da Carolina do Norte Wilmington, disse à CBS News que há preocupação com o tamanho dos galões em que a bebida é servida, bem como o incentivo ao consumo excessivo de álcool.