Desafio financeiro: Veja como economizar R$ 1 mil em 30 dias

Não é uma dieta. Nem muito menos uma receita de bolo, mas sim um desafio financeiro. Muita gente pode até pensar que é quase um milagre economizar R$ 1 mil em 30 dias. Outros irão duvidar e dizer que é impossível. Mas os youtubers de finanças pessoais Carolina Sandler e Ricardo Natali garantem: vai com fé que dá.

De um lado, a criadora do Canal Finanças Femininas, Carolina Sandler, apostou no corte de gastos que muita gente costuma achar que não vão impactar no orçamento, como o café e o refrigerante. Porém, na hora de somar real por real vem o susto: quase R$ 100 - o que pagaria, por exemplo, uma conta de luz.

“Faça a conta de quanto você gasta com todo tipo de gasto frequente por mês. A gente está falando de cafezinho e refrigerante, que parecem inofensivos, mas pode ser o aplicativo de transporte que você usa sempre, por exemplo. Se você faz aquele gasto frequentemente todos os dias da semana ele tem sim um peso significativo no bolso que pode surpreender”, defende Carolina Sandler.

A estratégia do criador do canal Lucro FC, Ricardo Natali, ponderou o desafio em cima de três caminhos: gerar novas receitas, poupar e renegociar os custos. Na hora de buscar uma renda extra, o educador financeiro trouxe diversas sugestões como vender itens usados ou se cadastrar em aplicativos de recomendação e cashbacks. E aí entra a tarefa de poupar e reduzir gastos mesmo. Fazer aquele corte sem dó, em tudo que está além no orçamento. Por fim, vem a renegociação de custos que muitas vezes são ocultos e o consumidor nem percebe, entre eles as tarifas de banco e do cartão de crédito, como destaca Natali:

“É muito importante fazer essa projeção de gastos, separando as despesas das receitas e levando em consideração as categorias de cada uma. Com esse desenho ficará mais fácil identificar onde seu dinheiro está saindo e coibir compras por impulso. Além disso, muitas vezes não conseguimos nem ver qual é o ralo que está escoando nosso dinheiro, por isso, dividir por categorias é essencial”.





SUSPENDE O CAFEZINHO E O REFRIGERANTE

Por Carolina Sandler, do Canal Finanças Femininas

(Foto: Divulgação)

1º dia Pare de fumar. O brasileiro fuma, em média, 1 maço de cigarro por dia. (-R$ 270)

2º dia Reduza o pacote do celular e use mais aplicativos para troca de mensagens e ligações. (-R$ 100)

3º dia Faça o cardápio e a lista do supermercado. A estratégia do cardápio é muito simples. Todo mundo sabe que a gente tem que fazer uma lista de supermercado. O que não paramos pra pensar, às vezes, é a forma de montar essa lista. Se você faz a lista de qualquer jeito, pode acabar colocando muita coisa que não vai ter tempo para consumir. Quando o cardápio é feito antes, decide o que vai comer em cada dia com cuidado, essa lista de compras vai ficar muito menor. (-R$ 50)

4º dia Cozinhe em casa (e não pedir delivery). É um dos grandes ladrões do nosso orçamento mensal que a gente não percebe. Bate uma preguiça, não tem muita coisa na geladeira e aí a gente decide pedir e não para muito para olhar qual o frete ou buscar promoções. (-R$ 75)

5º dia Não tome refrigerante. O impacto em um mês pode chegar a R$ 100. (-R$ 5)

6º dia Não tome cafezinho: outro gasto que a gente meio que faz sem perceber. Nossa, mas é tão pouco? Mas o impacto ao longo do mês existe. Se você corta o o café uma vez ao dia durante os dias da semana (fim de semana está liberado), vai ver que o acumulado disso tem um impacto no bolso.(-R$ 5)

7º dia Não tome refrigerante (-R$ 5)

8º dia Mais um dia sem cafezinho (-R$ 5)

9º dia Corte o pacote da televisão a cabo ou troque pela TV a cabo pré-paga. A sugestão é trocar por um plano pré-pago em que você só vai consumir o que de fato usa. Uma alternativa mais em conta ainda são os canais de streamming, como o Netflix, por exemplo(-R$ 50)

10º dia Mais um dia de ir ao mercado utilizando a estratégia do cardápio, lembra? Planeje suas refeições. (-R$ 50)

11º dia Não tome refrigerante - é, de novo. (-R$ 5)

12º dia Não tome cafezinho - aguenta firme (-R$ 5)

13º dia Não tome refrigerante (-R$ 5)

14º dia Não tome cafezinho (-R$ 5)

15º dia Não tome refrigerante (-R$ 5)

16º dia Cozinhe em casa e tente fugir mais uma vez do delivery, mesmo que a geladeira esteja vazia. Já pensou em deixar comida congelada? É mais uma maneira de evitar essas situações. (-R$ 70)

17º dia Faça o cardápio e a lista do supermercado. (-R$ 50)

18º dia Não tome refrigerante. (-R$ 5)

19º dia Não tome cafezinho. (-R$ 5)

20º dia Não tome refrigerante. (-R$ 5)

21º dia Não tome cafezinho. (-R$ 5)

22º dia Não tome refrigerante. (-R$ 5)

23º dia Cozinhe em casa (e não peça delivery - resista de novo). (-R$ 70)

24º dia Faça o cardápio e a lista do supermercado. (-R$ 50)

25º dia Não tome refrigerante. (-R$ 5)

26º dia Não tome cafezinho. (-R$ 5)

27º dia Não tomar refrigerante (-R$ 5)

28º dia Não tome cafezinho. (-R$ 5)

29º dia Cozinhe em casa (e não peça delivery). (-R$ 70)

30º dia Troque o cartão de crédito por um outro onde consiga uma anuidade menor (ou sem anuidade). Cancele também assinaturas de revistas e apps que não utiliza (-R$ 100).





GANHAR, POUPAR E RENEGOCIAR

Por Ricardo Natali, do Canal Lucro FC

(Foto: Divulgação)

1º dia Primeira tarefa: faça uma projeção de seus gastos nos próximos 30 dias, baseado no seu perfil de consumo de meses anteriores. Na coluna da esquerda coloque o valor que você recebe por mês, seu salário e outras fontes de renda - essas são suas receitas. Na coluna da direita, liste as despesas e divida seus gastos por categorias: moradia, transporte, supermercado, saúde, refeições, impostos e bem-estar.

2º dia Pense em formas de gerar Renda Extra (vender trufas de chocolate, cosméticos, entrega de comida). Faça uma lista de atividades que você tenha aptidão.

3º dia Coloque o plano de geração de Renda Extra em prática. Se dedique.

4º dia Use aplicativos para ganhar uma grana extra. Se indicar o RecargaPay, dá para ganhar R$ 10 para cada amigo que entrar, por exemplo.



5º dia Mais uma dica de ganho extra: afiliado Amazon, indicando livros ou produtos da Amazon, ganha uma porcentagem.

6º dia Acumule, use ou venda milhas aéreas.

7º dia Hoje é dia de ir ao seu armário e olhar todas as roupas que não usa mais, colocar em sites como OLX, Mercado Livre, Enjoei ou levar até um bazar.

8º dia Na hora de ir ao mercado, opte por fazer compras em um atacado. Compare preços, pesquise.



9º dia A tarefa é fazer aquela revisão no consumo de água, luz e gás. É necessário mesmo deixar vários aparelhos ligados ao mesmo tempo?



10º dia No décimo dia temos um bônus: passeio gratuito - parque, praia ou museu.

11º dia Mais um brinde, hein? Show gratuito. Dá uma pesquisada e confere a programação.

12º dia Vai dar uma voltinha na rua? O desafio é comer e beber em casa, antes de sair.

13º dia E por falar em lazer, que tal uma pizza? Chame os amigos e faça você mesmo.



14º dia Não saia de carro hoje. Pegue uma carona para o trabalho ou utilize o transporte público.

15º dia Na hora do almoço, não peça nada para beber. Abra mão também da sobremesa.

16º dia Dia de levar marmita para o trabalho.

17º dia A tarefa é ver novamente o que tem dentro do armário. Venda livros, CDs e DVDs.

18º dia Mais um dia de supermercado com a lista de compras na mão.

19º dia Alugue coisas que você não usa, como câmera fotográfica. Pesquise em aplicativos.

20º dia Dia de pedir carona para ir ao trabalho (de novo).

21º dia Precisa comprar algo? Fique atento a promoções.

22º dia Se decidiu comprar, pesquise opções usadas ou seminovas.

23º dia Se for comprar na internet, faça compras com cashback (sites como o Meliuz devolvem parte do valor da compra).

24º dia Reutilize produtos para não precisar comprar.

25º dia Hoje começa a etapa de renegociação com tarefas que vão até o último dia deste desafio. A primeira delas é cortar todas as taxas bancárias.

26º dia Hora de levantar as despesas que você paga, mas não necessariamente está utilizando. Aí entra a mensalidade da academia, quando o condomínio conta com uma estrutura legal ou a substituição por uma boa caminhada.

27º dia Conta do celular: o que realmente você consome? Vale fazer esta revisão e adequar o pacote ao seu perfil. Aproveite a portabilidade e veja em outras operadoras.

28º dia E então chega o dia do cartão de crédito. O desafio é também renegociar, ou melhor, zerar as taxas de anuidade. Observe também se o cartão não faz algum tipo de cobrança extra, como seguro, por exemplo.

29º dia A última renegociação ficou para o pacote de TV a cabo. E a ameaça de cancelar o plano tem poder. Use isso ao seu favor, reveja os canais que realmente consome e tente barganhar um bom desconto.

30º dia No trigésimo dia, faça as contas de tudo o que economizou e conseguiu gerar de receitas. Com certeza é uma ótima análise para traçar seus próximos meses.