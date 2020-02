Desaparecida há 4 dias, adolescente é encontrada morta no Parque São Bartolomeu

Desaparecida desde quinta-feira (6), uma adolescente de 17 anos foi encontrada morta em Ilha Amarena, no Parque São Bartolomeu, em Pirajá, no subúrbio ferroviário de Salvador. O corpo da jovem, identificada pela polícia apenas pelas iniciais B. S. dos S., estava em estado de decomposição quando foi localizado, por volta das 16h deste domingo (9).

De acordo com a polícia militar (PM-BA), o local foi isolado e o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) foi acionado para remoção do corpo e realização de perícia. Ninguém foi preso até o momento. A autoria e a motivação do crime são investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).