Desaparecidos no DF: polícia localiza mais três corpos próximo a cativeiro

Mais três corpos que seriam da família de desaparecidos no Distrito Federal foram encontrados pela Polícia Civil, na madrugada desta terça-feira (24). Eles estavam dentro de uma cisterna, em Planaltina.

Os corpos ainda não foram reconhecidos, mas, segundo a polícia são duas mulheres, uma delas adolescente, e um homem. Ainda estão desaparecidos: Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos, marido de Elizamar Silva; Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, pai de Thiago; e Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Claudia e Marcos Antônio.

Segundo a polícia, um dos suspeitos do crime colaborou com informações e indicou a localização. As vítimas foram localizadas dentro de uma cisterna, com sinais de violência, a cerca de 5km da casa abandonada onde Renata e Gabriela teriam sido mantidas em cativeiro antes de serem mortas.

Ao todo, 10 corpos foram encontrados, número que coincide com o total de desaparecidos. No entanto, apenas cinco já foram identificados: Elizamar da Silva; os filhos dela: Rafael, Gabriel e Gabriela; e o sogro, Marcos Antônio Lopes de Oliveira.

Outros dois corpos encontrados carbonizados em um carro devem ser de Renata Juliene Belchior: mãe de Thiago e sogra de Elizamar; e Gabriela Belchior: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar.

Prisões

Três suspeitos já foram presos por envolvimento no desaparecimento da família: Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo. Inicialmente, a polícia fez as investigações a partir do depoimento de um dos suspeitos, que acusou Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos, marido de Elizamar, e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, como mandantes do crime.

No entanto, com a localização e identificação do corpo de Marcos Antônio, a polícia constatou que eles também foram vítimas.

A principal tese da polícia é de que a chacina tenha sido motivada por dinheiro, visto que a família tinha recebido uma grande quantidade de dinheiro recentemente. Todos os suspeitos moravam próximos ao sogro da cabelereira.