Desastre ambiental causa afundamento em quatro bairros de Maceió

Há quase três anos, Maceió, capital de Alagoas, convive com um problema: quatro bairros da cidade – Pinheiro, Mutange, Bom Parto e Bebedouro – deixaram de existir. Os, agora, bairros fantasmas sofreram com um desastre ambiental causado pela exploração da mineração. Os bairros ficam próximos a uma região de exploração do sal-gema, um tipo de cloreto de sódio usado na produção de soda cáustica e PVC, feita pela empresa petroquímica Braskem.

As primeiras rachaduras nas casas dos moradores da região começaram a aparecer em fevereiro de 2018. Em março do mesmo ano, um terremoto de 2,5 na escala Richter acompanhado de fortes chuvas tornou o cenário ainda pior: as rachaduras se tornaram grandes fissuras nas paredes, o chão de casas afundaram e crateras apareceram nas ruas.

Rachaduras em casa localizada no bairro Pinheiro (Foto: Reprodução)

Mais de 30 mil pessoas residiam nos bairros. Além disso, no bairro do Mutange, ficava localizado o Centro de Treinamento (CT) do Centro Esportivo Alagoano, o CSA. O local abrigou o clube de futebol por 97 anos.

Quase um ano depois, um laudo do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), ligado ao Ministério das Minas e Energia, apontou que a principal causa do desastre era a atividade de exploração do sal-gema. O estudo, realizado por mais de 50 pesquisadores, revelou que a exploração foi feita de maneira inadequada e desestabilizou cavidades subterrâneas, causando o afundamento do solo e as fissuras.

A relação entre a exploração do sal-gema e o abalo sísmico não conseguiu ser comprovada. Desde então, a questão virou uma disputa judicial envolvendo a Braskem, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

Acordo bilionário

Em janeiro do ano passado, foi selado um acordo bilionário entre a Braskem e as autoridades para a realização da desocupação dos imóveis e recolocação das famílias. O acordo estipula um valor mínimo de R$ 1,7 bilhão para cobertura das despesas de auxílio-aluguel, mudanças e danos morais e materiais. Apesar disso, a empresa afirma que não reconhece a responsabilidade sobre o ocorrido, mesmo com as obrigações assumidas, informou o El País.

Se o valor não for suficiente para cobrir todas as despesas, a Braskem deverá disponibilizar, no mínimo, mais R$ 100 milhões, até que todos sejam contemplados. De acordo com um cálculo da empresa, cerca de 17 mil pessoas, em 4,5 mil casas, deve, ser indenizadas.

O número de pessoas atingidas pode ser ainda maior. De acordo com reportagem do Esporte Espetacular, já são mais de 10 mil imóveis afetados e mais de 40 mil pessoas que precisam deixar suas casas por estarem em uma área considerada de risco pela Defesa Civil.

Em março do ano passado, o CSA fez um acordo com a Braskem. O acordo definiu uma indenização paga pela mineradora ao clube de futebol, com valor não revelado. Desde então, o CSA abandonou o seu centro de treinamento e passou a treinar no Estádio Nelson Peixoto Feijó, pertencente ao antigo Corinthians Alagoano, até que seu novo CT fique pronto.