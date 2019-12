Deschamps comandará seleção francesa até o fim de 2022

O técnico Didier Deschamps acertou nesta terça-feira (10) a renovação de seu contrato com a Federação Francesa de Futebol (FFF) por dois anos e meio. Assim, ele ficará no comando da seleção da França até o final de 2022 e, portanto, vai comandar o time na Copa do Mundo do Catar - caso a equipe europeia confirme a vaga nas Eliminatórias.

Deschamps entrou em acordo com o presidente da FFF, Noel Le Gräet, para renovar seu vínculo. Foi a terceira vez que prorrogou seu contrato com a federação. Seu antigo acordo tinha validade até o final da Eurocopa de 2020. No Catar, se confirmada a classificação, o treinador vai comandar a França em busca do tricampeonato.

O auxiliar técnico Guy Stephan e o preparador de goleiros Franck Raviot também estenderam seus contratos e estarão ao lado Didier Deschamps até o final de 2022.

Deschamps tem exatos 100 jogos no comando da França e já é o técnico com mais partidas na história da seleção bicampeã mundial, à frente de Raymond Domenech (79). Também é o treinador com mais vitórias (65), e agora, busca se tornar o comandante com a passagem mais longa.

A marca, atualmente, pertence a Michel Hidalgo, que passou oito anos e seis meses no cargo entre 1976 e 1984. Deschamps, que perdeu apenas 17 jogos e empatou outros 18, assumiu a seleção em julho de 2012.

Deschamps ostenta um feito pouco difícil de alcançar. Em 15 de julho de 2018, com a conquista da Copa da Rússia - vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na final - ele se juntou a Zagallo e Franz Beckenbauer no seleto grupo de campeões mundiais como jogador e treinador.