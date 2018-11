Descubra a melhor opção para fugir do calor sem sofrer com a conta de energia

Apesar das chuvas desta semana em Salvador, esse clima não engana quem já bem conhece a realidade do calor soteropolitano, e o Verão que vem se aproximando deve ser um dos mais quentes dos últimos anos. É nessa época que as vendas de ar-condicionado, climatizadores e ventiladores disparam, e junto com elas o valor das faturas das contas de energia. Para evitar que a solução do calor se transforme em um problema para o bolso, o CORREIO foi buscar dicas de uso inteligente dos equipamentos para atravessar o Verão sem precisar suar dobrado na hora de fechar as contas.

De acordo com o sócio da Centraltec, empresa especializada na venda de condicionadores de ar, Edson Souza, durante o Verão, a venda desse tipo de equipamento cresce cerca de 50%. Isso porque o clima quente e úmido de Salvador favorece a venda do ar-condicionado, já que os ventiladores e climatizadores podem não surtir o efeito esperado no uso doméstico.“Para o ventilador ter o efeito desejado, a janela do quarto precisa estar aberta, do contrário o ar quente acaba circulando sem proporcionar conforto. Já o climatizador usa água, deixando o ambiente ainda mais úmido do que já é por conta do clima natural”, explica.

Segundo Edson, os aparelhos de ar-condicionado vêm ganhando mais adeptos pela economia que vem oferecendo. E a forma de uso contribui diretamente no valor da fatura de energia. “O ar-condicionado deve ser usado para dar conforto, e não fazer frio. Na temperatura de 24°C é possível ter uma ótima sensação sem um forte aumento na conta”, diz.

Combinação

Se isoladamente os aparelhos podem ter resultados pouco satisfatórios para os usuários, a melhor opção pode ser a combinação, é o que diz a gestora de eficiência energética da Coelba Virginia Forte. “Neste período do ano, as contas de energia costumam aumentar 8%. O que recomendamos é o uso conjugado do ventilador e ar-condicionado. A pessoa pode deixar o ar ligado até certo horário da noite e depois ligar o ventilador, pois ele vai circular o ar que já está refrigerado, no ambiente”, aponta. Virginia aponta que o consumidor deve estar atento à vedação das portas e janelas do cômodo. Confira mais dicas no box ao lado.

Dicas

Escolha Ar-condicionado, climatizador e ventilador são equipamentos com caracte-

rísticas distintas e cada um tem um nível de consumo. Na hora de escolher, é importante levar em consideração as condições naturais do ambiente onde o aparelho será instalado. Em ambientes completamente fechados, prefira o condicionador; se o local for bem úmido, o climatizador pode não ser uma boa escolha; o ventilador é o mais barato, porém, deve ser usado em locais com maior circulação de ar natural.

Higiene Como todos os equipamentos contam com a circulação de ar, ácaros e poeira podem ser um problema. Mantenha os aparelhos higienizados para evitar probelmas de saúde. No caso do ar-condicionado, a sujeira pode comprometer o rendimento do aparelho e, consequentemente, aumentar o consumo de energia.

Ar-Condicionado Para um melhor efeito do aparelho, priorize a instalação acima de 1,70m do solo para favorecer a circulação do ar refrigerado. Evite instalar o aparelho em paredes voltadas para o poente e verifique se o seu equipamento possui a opção ‘slip’, que aumenta a temperatura gradativamente, preservando o conforto térmico e reduzindo o consumo energético.

Climatizador O climatizador também deve passar por limpeza mensal. Também é importante ficar de olho no reservatório de água e ver se ele está em um bom nível, evitar o uso em ambientes com muita poeira e sempre utilizar água limpa no sistema.

Ventilador A maior promessa do ventilador é preço e baixo consumo de energia baixos. Mas é importante lembrar que quanto maior a capacidade de ventilação maior é o consumo de energia, principalmente nos de teto, que consomem ainda mais. O aparelho ainda pode ser vilão dos alérgicos e o cuidado com a higiene deve ser frequente.