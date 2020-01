Descubra como deixar sua casa mais aconchegante

Os momentos vividos em casa, com familiares, na companhia de amigos ou mesmo a sós, são cada vez mais valorizados pelas pessoas. Dados da 19ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2018-2022 da PwC, apontam que, em 2020, mais de 50% dos gastos do consumidor com entretenimento e mídia serão destinados ao acesso à internet, principalmente com games e e-sports.

Nos Estados Unidos, uma pesquisa da agência de inteligência de marketing Mintel revela que a geração millennials prefere ficar em casa mais do que a do baby boomers. Entre os que tem 24 a 31 anos, 28% disseram que preferem beber em casa, porque ir para uma balada dá trabalho, somados aos 15% das pessoas entre 54 a 72 anos que concordam com a ideia.

E é claro que ninguém quer ficar em um lugar desconfortável. Móveis como sofás e pufes fazem a diferença em um ambiente, principalmente se a ideia é receber gente. Já cortinas e persianas ajudam a dar aconchego, proteger do excesso de luminosidade e preservar a privacidade. No quarto, a escolha da cabeceira da cama é fundamental para dar o clima charmoso que o ambiente pede.

Mas antes de ir às compras, o ideal é fazer um planejamento para não investir em produtos com qualidade duvidosa ou que simplesmente não vão caber no espaço. Fazer sob medida é a melhor opção, mas é preciso ter um profissional de confiança para executar o serviço, já que além das medidas, o modelo, cor e tipo de tecido devem ser levados em consideração. Com experiência em estofados e decoração, a Imaginarte é especialista no assunto.

Conversamos com Istraus Américo, que está à frente da empresa e deu dicas importantes. Confira:

SOFÁ

Segundo Istraus, o primeiro passo é identificar o objetivo do móvel. “Sofá para sala de TV deve ter espuma mais mole devido ao conforto que proporciona a quem vai passar períodos longos assistindo a filmes e programas. Na sala de estar, pode ser mais dura”, explica. Quando à cor, ele sugere os tecidos lisos e, de preferência, mais claro “para afastar a chance de errar”. E completa: “É importante que haja, no mínimo, 70 centímetros de espaço para circulação em volta do móvel, portanto, o que dita o tamanho do sofá é o tamanho da sala”, dá a dica.

REFORMA DE ESTOFADOS

Nem sempre é preciso comprar um sofá novo, ou mesmo poltronas e cadeiras. Uma troca no estofado muitas vezes é suficiente. “A reforma é uma solução interessante para quem busca mudar o visual da casa sem gastar muito e ainda valorizar a peça do mobiliário”, avalia Istraus. O sucesso da transformação, no entanto, depende da qualidade dos materiais escolhidos e, principalmente, do profissional que fará o serviço. “Um serviço de reforma de sofá leva em média 20 dias para ficar pronto”, explica.

CORTINA

As cortinas são capazes de fazer uma verdadeira transformação nos ambientes. Vestir as janelas, controlar a luminosidade e garantir a privacidade do ambiente em casa ou no escritório são apenas algumas de suas funções. “É importante definir o modelo e evitar tecidos escuros nas janelas onde o índice de luz solar é intenso, pois apesar de barrar melhor a luminosidade, ele retém calor e aumenta a temperatura do ambiente durante o dia”, diz o especialista, que sugere cortinas confeccionadas com tecidos 100% sintético caso a ideia seja lavá-los em casa. “Tecidos naturais devem ser lavados somente em lavanderias especializadas”. Quanto às cores, ele acredita que os tecidos de tons neutros dão mais liberdade e facilitam na hora de combinar a cortina em ambientes com elementos coloridos.

PERSIANA

Além de serem práticas, elas são uma boa saída para moradores alérgicos porque acumulam menos pó do que as cortinas de tecido. “Há opções para todos os gostos, como o modelo vertical, horizontal, do tipo rolô, romana, e de diversos materiais, como pvc e até de madeira”, lista Istraus. A ideia é só decorar, escurecer completamente, ter privacidade ou controlar a luminosidade? “Cada modelo de persiana serve para um objetivo diferente. Por isso, é preciso avaliar as necessidades de seu ambiente, antes de tudo”.

CABECEIRA DE CAMA

Tão importante quanto os móveis e acessórios, as cabeceiras de cama tem um papel fundamental na decoração do quarto. De acordo com Istraus, não existe uma regra determinada sobre o tamanho, mas sim, algumas medidas que devem ser consideradas. “No caso da largura, a cabeceira pode acompanhar a dimensão completa da parede ou ficar delimitada ao tamanho da cama”, diz.

“Quando se trata de altura, o ideal é que a cabeceira ofereça o apoio completo para as costas quando o usuário estiver sentado”, mas quando falamos em decoração não existem regras engessadas. “Essas alturas podem variar de acordo com o tipo de projeto pois o móvel precisa ficar harmônico em relação a outros itens do ambiente”, completa.

“Nos modelos mais atuais percebem-se acabamentos mais retos nas extremidades, ao contrário de projetos mais clássicos, onde se utilizava linhas curvas e arqueadas ao redor do móvel”, diz o profissional. Outra tendência é o alongamento do móvel ultrapassando o tamanho da cama e, em alguns casos, pegando toda a extensão da parede. “Mas é preciso existir uma harmonia. A decoração tem que ‘contar uma história’”, diz.

Istraus explica que os tecidos sintéticos são ideais pois são de fácil de limpeza, antialérgicos e possuem um excelente acabamento. “Mas é necessário um conhecimento técnico para saber quais materiais usar. Quanto às cores, tons como o off white, bege ou fendi dão uma maior liberdade para combinar outras peças, como abajur, criado-mudo e roupa de cama”.

PREÇO

O especialista garante que as cabeceiras não necessitam de manutenção e saem com tranquilidade, caso seja preciso retirá-las da parede. “Desenvolvemos uma técnica em que a cabeceira sai com facilidade no momento em que o usuário quer. Não é necessário nenhum técnico para remoção”.

Segundo Istraus, os preços dos móveis, cortinas e persianas sob medida são acessíveis. “Por sermos referência na área, temos uma produção alta e isso permite um preço atrativo. Além disso facilitamos a forma de pagamento em cartão de crédito ou damos descontos para pagamento à vista”, explica. A Imaginarte atende pelos números 71 30267799 e 99333-9336.