Descubra formas interessantes de manter sempre seu cérebro ativo

Seu cérebro é uma máquina biológica e, embora o esquecimento ou a falta de habilidade mental possam ser vistos como uma progressão natural da idade, nem sempre precisa ser assim.

Momentos difíceis, como esquecer suas chaves ou entrar em uma sala e não se lembrar porque você entrou pode ser a norma para você, mas há coisas que você pode fazer para manter seu cérebro mentalmente ativo agora e no futuro.

Na verdade, pesquisas sugerem que manter a mente ativa no início da vida é benéfico para prevenir problemas mais tarde, como a doença de Alzheimer ou a demência.

Todos nós sabemos que, se sua saúde física precisa de ajuda, você pode adicionar mudanças na dieta e exercícios à sua vida – se quiser perder peso, pode comer mais saladas ou começar a correr.

O mesmo pode ser dito sobre sua saúde mental e acuidade.

Se você está procurando maneiras de fortalecer sua mente e permanecer mentalmente ativo, as dicas abaixo irão ajudá-lo.

Experimente um novo passatempo

Aprender algo novo ajuda a construir mais redes neurais, e um novo hobby pode ser divertido e interessante de se aprender.

Você pode querer começar a tocar um instrumento – seguindo um tutorial do YouTube para pegar o violão, por exemplo.

Outras opções incluem coisas como pintura, apostas em sites como o cryptogmblr, jardinagem ou fotografia, e você achará ainda mais benéfico assistir a uma aula para aprender, porque terá a oportunidade de conhecer novas pessoas e fazer novas amizades.

Desenvolva e mantenha relacionamentos

Os seres humanos são criaturas sociais, e a agilidade mental necessária para manter conversas, debates e corrigir o mundo com café e bolo é uma excelente maneira de manter seu cérebro ativo.

Ao aprender um novo hobby, você pode conhecer novas pessoas, por exemplo, e terá a oportunidade de aprender e lembrar de fatos e informações sobre elas.

Pode ser o que quiser, até neuroarquitetura, se der na telha. Mas só de aprender algo novo, você já terá boas possibilidades de criar novos relacionamentos.

Jogue jogos

Manter a mente ativa pode ser divertido, e jogar é uma ótima opção. Você pode optar por completar quebra-cabeças ou pegar palavras cruzadas, sudoku ou um caça-palavras.

Existem também opções online para jogos que você pode jogar.

Aplicativos de treinamento cerebral existem em smartphones e foram clinicamente comprovados como tendo excelentes resultados em relação ao declínio da capacidade mental.

Você também pode jogar jogos de cassino online, como pôquer, para uma maneira divertida e emocionante de exercitar os músculos do cérebro.

Aprenda um idioma

Ser multilíngue só trará excelentes resultados para você, principalmente se você aprender um idioma de um país que deseja visitar.

Aprender um novo idioma ajuda a desenvolver o cérebro de várias maneiras diferentes, ajuda você a entender mais sobre sua língua materna.

Você pode optar por aprender um novo idioma por meio de um curso universitário para adultos ou até mesmo por meio de um aplicativo online em seu smartphone agora – o que é uma ótima opção para comodidade.

Pratique exercícios

O exercício é uma ótima maneira de se manter fisicamente saudável, bem como mentalmente saudável, fazendo com que os hormônios do bem fluam e dando a você tempo e espaço para pensar em coisas diferentes.

Você pode escolher qualquer coisa, desde uma caminhada rápida até levantamento de peso, ou talvez algo completamente novo e interessante, como praticar dança de salão.

Mantenha uma dieta variada

Embora algumas das manchetes sobre "superalimentos que estimulam o cérebro" possam parecer hipérboles, há estudos que mostram que certos alimentos realmente têm excelente valor nutricional especificamente para a saúde do cérebro.

Concentre-se em comer peixes gordurosos, frutas, vegetais e grãos integrais e evite açúcar e gorduras saturadas para dar ao seu cérebro o combustível necessário para ter sucesso.

Durma o suficiente

O sono é muitas vezes esquecido quando se trata de saúde em geral.

Embora possamos não ter uma imagem completa do que o cérebro e o corpo passam durante o sono, há muitas pesquisas que mostram como dormir pouco (ou mesmo dormir demais) é prejudicial à capacidade mental.

Procure um horário de sono regular, indo dormir e acordando ao mesmo tempo, com 6-8 horas por noite.

Medite

Tirar algum tempo para pensar em não pensar e, em vez disso, focar em coisas simples como a respiração, tem propósitos restauradores que ajudam a remover o "ruído" e ajudam o cérebro a trabalhar mais.

Tudo o que você precisa é de 5 a 10 minutos por dia para passar em reflexão silenciosa e isso já lhe ajudará a manter o cérebro ativo e controlar melhor suas emoções.

Conclusão

Quando você está começando algo novo e construindo novos hábitos, criar um cronograma é uma excelente maneira de garantir que você tenha tempo suficiente para o que quer que decida fazer.

Quando se trata de melhorar a saúde do cérebro e manter-se mentalmente ativo, prevenir é melhor do que remediar e nunca é cedo demais para começar a cuidar da saúde do cérebro, então escolha o método mais adequado para você e sua personalidade.





Este conteúdo não reflete a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.