Descubra o elo entre a loira, a morena do Tchan e o Esporte Clube Bahia

“Neto do ex-jogador Neves, o empresário e ex-secretário municipal de Lauro de Freitas, Mauro Cardim, vai fazer uma proposta ao Esporte Clube Bahia no aporte de 200 milhões em investimentos para levantar o time baiano, e adquirir 80% do Clube junto com o seu grupo empresarial.

De acordo com Mauro, o assunto vem sendo tratado com dois grupos empresariais da Espanha e de Portugal, e o principal objetivo é tirar o time da série B e colocar o Bahia entre os maiores clubes de futebol do país”.

Essa noticia postada no site baiano Tia Cândia, causou um alvoroço entre os torcedores do tricolor. Afinal poucos dias antes, a imprensa nacional anunciava que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, campeão pela Seleção Brasileira acabara de adquirir o Cruzeiro de Minas Gerais que está há duas temporadas na série B. Fato confirmado pelo próprio jogador.

Quando eu li e vi a foto não tive a menor dúvida e liguei imediatamente para Mauro Cardim. Afinal eu o conheço desde que o grupo É O Tchan apareceu no cenário baiano (empresariado por Cal Adan, filho de Espanhol, até então presidente do Clube de Regatas Itapagipe) e estourou em todo o Brasil com Beto Jamaica, Compadre Washington, Jacaré e as dançarinas Carla Perez e Débora Brasil (hoje pastora e missionária evangélica). Mauro é baiano, administrador de empresa, casado, tem dois filhos.

Mauro Cardim com Adriane Galisteu, Luciano Huck, Scheila Carvalho e Goiabinha ex-diretor do programa do Gugu (Foto Acervo pessoal de Mauro Cardim)

Mauro atuava como uma espécie de captador de recursos, e homem do marketing. Ele foi o responsável por negociar com a Revista Masculina Playboy as famosas capas com Carla Perez, Scheila Carvalho (que tinha substituído Debora Brasil num concurso que a elegeu a Morena do É O Tchan) e depois Sheila Mello, que ganhou até música para saudar sua chegada: “a nova loira do Tchan é linda, deixa ela entrar).

Assim que Mauro atendeu a ligação eu perguntei no ato se procedia aquela noticia. Ele confirmou, mas sempre deixando claro que estava representando um grupo de investidores que ele conheceu em Fortaleza e que chegou até a pensar em fazer esse aporte financeiro num time do Ceará: “Eles me consultaram e eu fui muito franco. Por mim eles tinham que investir no Bahia que é meu time de coração e eles me autorizaram a procurar os dirigentes do Bahia para iniciar as conversações”.

Por ter expertise em trabalhar com marcas e licenciamento, Mauro confessou que se tiver a oportunidade de fechar o negócio com o Bahia ele pretende transformar o clube uma marca ainda mais valiosa: “eu aprendi com os americanos que sabem explorar bastante uma marca de sucesso associando aos mais diversos produtos. Eu tenho vontade de tornar a marca do Esporte Clube Bahia mais forte do que ela é”.

Enquanto essa decisão foi tomada, eu conversei com Mauro sobre os anos 1990 e 2000 quando no auge do É O Tchan as capas com as dançarinas venderam milhões de cópias. E o próprio grupo licenciou desde botinhas, bambolê até goma de mascar. “Com o apoio de Cal Adam eu soube explorar a marca Tchan que era muito forte e conseguimos ser uma das maiores empresas de licenciamento do Brasil. Sem falar na Revista Playboy”.

Mauro Cardim com Serginho Groisman e o empresário Ricardo Luzbel (Acervo Pessoal de Mauro Cardim)

Aliás, a Playboy era uma revista do maior prestigio, não só por trazer beldades como vieram ao mundo em suas páginas como artigos de grandes jornalistas e intelectuais. “Eu fiz 30 capas não só com as dançarinas, também com outras famosas a exemplo de Deborah Secco, Dany Bananinha, Cléo Brandão, Axé Blond e Banana Split”. Mauro também levou Scheila Carvalho para fazer a Sexy e foi outro estouro.

Além das revistas, Mauro circulava, juntamente com Cal Adam que ele considera como o ”cara que acreditou em mim”, pelos bastidores de grande programas como o de Gugu, Angélica, Serginho Groisman e principalmente o Faustão onde aconteceram os grandes concursos que escolheram as substitutas de Debora Brasil, e Carla Perez.

O primeiro quando a mineira Scheila Carvalho (hoje casada com Tony Salles do Parangolé) foi uma ideia do saudoso Roberto Gonçalves e se transformou num sucesso avassalador. Apareceram tantas candidatas que a seleção teve que ser feita no Quartel de Amaralina onde se formavam filas quilométricas.