‘Desculpa não repara o mal’, diz Fernanda Lima sobre processo contra Eduardo Costa 

A apresentadora Fernanda Lima, 41 anos, não pretende retroceder da decisão de levar adiante um processo contra o cantor sertanejo Eduardo Costa, 40, que a chamou de imbecil. Na noite dessa sexta-feira (14), ela publicou em suas redes sociais alguns esclarecimentos sobre o processo que move contra o músico.

“Depois de ser difamada, agredida e ameaçada por ele através de um post indignado, procurei orientação jurídica a fim de proteger a mim e a minha família. Fui orientada a processá-lo, pois dessa forma inibiria agressões futuras. E assim o fiz”, comentou.

“Após eu autorizar o processo, o Sr. Eduardo Costa pediu desculpas através de outros programas a que foi convidado, deixando claro que não se arrepende do que disse e sim da forma como disse. Um pedido de desculpa verdadeiro pode até ser louvável, mas ele não repara o mal que fez à vítima”, continuou a apresentadora da TV Globo0

Ainda segundo ela, “faz parte do machismo estrutural transformar a vítima em ré”. “Era justamente esse o assunto do programa Amor & Sexo, que tanto indignou o meu agressor”, complementou.

Relembre o caso

A situação que levou a apresentador a processar o sertanejo ocorreu no mês passado, quando ela publicou nas redes sociais um vídeo com seu discurso de abertura do Amor & Sexo. Eduardo apareceu e se manifestou, ofendendo a gaúcha.

“Mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras votaram em Jair Bolsonaro e, agora, vem essa imbecil com esse discurso esquerdista. (...) Ela pode ter certeza de uma coisa, a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está. Será que a senhora só faz programa para bandido, pra maconheiro, pra esquerdista derrotado, e pro esses projetos de artistas como ela?? Bolsonaro não está sozinho, o povo está com ele, e a senhora pode ter certeza, o Brasil vai sabotar é a senhora se DEUS quiser. Sérgio Moro vai começar a ajudar a sabotar, pode esperar kkkk. E tenho dito”, postou o sertanejo, para depois tentar se retratar.