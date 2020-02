'Desejo que ele se assuma', diz Gretchen sobre Carlos Bolsonaro

Ao ser questionada sobre o que deseja para o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), Gretchen foi enfática: "Desejo que ele se assuma, que ele seja feliz, que ele possa realmente desfilar com o namorado dele e que estamos de abraços abertos para recebê-lo". A declaração da cantora, dada ao Uol, veio depois de o vereador ter feito uma série de comentários e piadas sobre seu filho trans, Thammy.

Gretchen chegou a ameaçar o filho do presidente da República de processo. Em janeiro, em resposta às perseguições de Carlos a Thammy, Gretchen disse que tinha “pena” do vereador. “Um homem que não pode assumir sua sexualidade por causa do pai”, disse, na época.