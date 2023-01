Desejos ao céu: fitinhas do Bonfim são queimadas para dar espaço a novos pedidos

Um dia depois da Lavagem do Bonfim abrir os caminhos da fé em 2023 em Salvador, a calçada em frente da Basílica do Senhor do Bonfim foi palco de uma outra cerimônia. Desta vez, as tradicionais fitinhas do Senhor do Bonfim que foram amarradas no gradil da igreja no ano passado passaram pelo tradicional ritual de queimação na tarde de sexta-feira (13), sob orações e pedidos de devotos.

Juntos, a recém-formada em Direito, Carolina Passos, 27, e o bancário Iago Alves, 27, chegaram atrasados à missa das 17h. Para a defesa dos dois, havia um bom e nobre motivo por trás do atraso: a gratidão. Isso porque, de joelhos, os dois subiram a escada de acesso à igreja para honrar o pedido feito pela jovem, escrito em um pedaço de papel e depositado numa caixa, dentro da Basílica.

Carolina Passos, 27 e Iago Alves, 27, chegaram à Basílica após subir as escadas de joelhos em gratidão por pedido atendido (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

Com a aprovação na OAB garantida, o pedido de Carolina foi realizado. Agora, o momento era de agradecimento e torcida pelos pedidos alheios. "Eu sou muito devota do Senhor do Bonfim. Acredito que ter fé traz mais paz, confiança para seguir, renovação das energias. Vejo como positiva a queima das fitinhas. Quanto mais fitinhas aqui, melhor, mais pedidos atendidos", afirma.

Além das fitinhas, foram queimados também os papéis com pedidos dos fiéis do ano passado na frente da Basílica, logo após a missa. Em um grande círculo feito pelos devotos, sob comando do reitor da igreja, padre Edson Menezes, o ritual começou com a oração do Pai Nosso, seguiu com a leitura do Salmo 23 e foi finalizado com canções que marcaram mais uma celebração da fé.

Para o padre, a queima das fitas e dos pedidos são um sinal de respeito a quem deposita sua crença no Senhor do Bonfim. "Nós procuramos respeitar e valorizar esse gesto que as pessoas fazem, dando os três nós com as fitinhas. Sempre temos que retirar porque a quantidade é muito grande, então todos os anos nós fazemos esse ritual", explica.

Antes, as fitinhas eram retiradas do gradil e jogadas fora. Contra a prática do descarte, Menezes defende a queimação e faz questão de destacar sua simbologia . "A queima é um modo simbólico. A fumaça que sobe é como todos os pedidos indo para a direção de Deus. Já pensou jogar todas as fitinhas no lixo? Não tem sentido", reitera.

Certa de que seu pedido seguirá em direção aos céus depois da queima, a desempregada Soane dos Santos, 24, já espera ser atendida. "Eu acredito que todo pedido que vem para o gradil é realizado se a pessoa tiver fé suficiente", diz ela.

Assim como Soane, a técnica em edificações Ivanildes Sena, 60, foi até a Basílica do Senhor do Bonfim movida pela crença de que terá suas preces atendidas tão breve quanto for possível após a queima. Com mais agradecimentos do que demandas, Ivanildes conta que esteve presente nas celebrações profanas da Lavagem do Bonfim e que deixou para esta sexta-feira a renovação de suas preces.

"Vim agradecer e pedir proteção à minha filha, que vai para a Austrália. Pedi proteção, paz e saúde. Peço também igualdade para todos nós. Não só para a minha família, mas para os baianos e os brasileiros. Nós, baianos, quando pedimos, não pedimos só pra gente, não à toa temos boa fama de receptivos", finaliza.

Após a Lavagem, as festividades em homenagem ao Senhor do Bonfim continuam até domingo (15) em Salvador. Com início no dia 5 de janeiro, as comemorações terão, ao total, duração de 10 dias. Confira programação:

14/01/2023 | Sábado:

19h: Nona noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, nosso mestre e Senhor. (Jo 13, 12-20)

Pregador: Padre Gilson Magno dos Santos, Capelão da Capela de Nossa Senhora da Vitória – Canela

Convidados: Paróquia Nossa Senhora da Penha de França

15/01/2023 | Domingo

05h: Alvorada

05h, 06h, 07h30, 09h e 15h: Santa Missa

10h30: Santa Missa Solene presidida por Dom Sérgio da Rocha, Cardeal Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

No final da Celebração Eucarística, Dom Sérgio dará a Benção Apostólica com Indulgência Plenária.

16h: Procissão dos Três Pedidos,

Local de saída: Igreja Nossa Senhora dos Mares (Largo dos Mares) - Chegando na Colina Sagrada, os fiéis serão convidados a dar três voltas em torno da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim, fazendo três pedidos. O momento será finalizado com a benção do Santíssimo Sacramento e queima de fogos de artifício

