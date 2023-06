Desembargador suspeito de trabalho escravo quer reconhecer vítima como filha

O desembargador Jorge Luiz de Borba, suspeito de manter em casa uma trabalhadora doméstica em condição análoga à escravidão, pretende reconhecer, judicialmente, a suposta vítima como filha afetiva. A Policia Federal resgatou a mulher na última terça-feira (6) na residência do jurista, em Santa Catarina. Ela residia lá há pelo menos 20 anos.

Em nota enviada à Folha de S.Paulo, a família de Jorge Luiz disse que pretende colaborar com as investigações para que "não permaneçam dúvidas" e "a fim de permitir a retomada da convivência familiar". Segundo os familiares, todos os direitos como herdeira serão assegurados à vítima.

"Acataremos todas as sugestões emanadas do poder público, além das que a família já tem adotado ao longo da vida, para beneficiar o desenvolvimento dela", diz a nota assinada pelo desembargador, a esposa Ana Cristina Gayotto de Borba e os quatros filhos do casal.

Segundo o jornal Correio Braziliense, no entanto, o reconhecimento não é simples. O título de filha afetiva só será concedido por um juiz após uma análise profunda da relação entre a família.

O Ministério Público do Paraná explica que o afeto é o principal fator para o reconhecimento.

"Durante o processo, o juiz observará se o vínculo declarado caracteriza-se como uma relação comprovadamente socioafetiva, típica de uma relação filial, que seja pública, contínua, duradoura e consolidada. Ao final do processo, com a decisão pelo reconhecimento da filiação, a Justiça determina que seja alterado o registro de nascimento do filho, com a inclusão do nome do pai e/ou mãe socioafetiva, bem como dos avós", diz o órgão.