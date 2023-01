Desempregada? Cassia Kis alega não ter tanto dinheiro para multa por homofobia

A atriz Cassia Kis, através dos advogados, alegou que não tem tantas condições financeiras e tenta reduzir o valor de uma possível indenização que o grupo Arco íris de Cidadania LGBT moveu contra a artista por falas de cunho homofóbicos durante uma entrevista em 2022.

De acordo com o site Notícias da TV, Cassia apresentou,a através dos advogados, uma contestação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (PT-RJ) alegando que as declarações feitas na entrevista não trazem "qualquer agressão, preconceito, incitação ao ódio ou discriminação em relação às famílias homoafetivas".

O grupo pediu o valor de R$ 250 mil por danos morais coletivos, mas a defesa da atriz alegou que a famosa é uma pessoa física e estaria desempregada no momento, por isso não poderia arcar com esse valor.

Vale lembrar que ela está no ar como Cidália na novela Travessia, da Globo. A emissora renovou o vínculo do contrato com a artista até 2025, mesmo que a novela das 21h seja a última trama que Cassia fará em sua carreira. Segundo o Notícias da TV, a empresa da família Marinho não estaria disposta a quebrar o contrato para não ser acusada de "perseguição política".