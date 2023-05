Desemprego atinge 14,4% dos baianos; taxa é a maior do país

A incapacidade de reação da economia baiana frente a eventos negativos como o fechamento das fábricas da Ford e da GE, infraestrutura precária para o escoamento de grãos do oeste, ausência de políticas estatais de atração de empresas e indústrias e o desabamento do antigo Centro de Convenções, que por anos zerou o turismo de negócios na capital, mostrou sua face mais cruel ontem. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicilio Contínua (PNADC) Trimestral, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado segue líder nacional do desemprego. Posição ocupada há cinco trimestres consecutivos (desde final de 2021, portanto).

As informações reveladas ontem mostram que a taxa de desocupação na Bahia atingiu 14,4% da população no período de janeiro a março deste ano, estando bem acima da média nacional, que é de 8,8%, e mais de quatro vezes que a de Rondônia, que tem a menor taxa de desocupação do Brasil (3,2%).

O pior é que o triste indicador cresceu 0,9% em relação ao trimestre anterior (outubro a dezembro de 2022, quando fechou em 13,5%). Se, por um lado, ainda segundo o IBGE, a atual taxa de desocupação baiana, mesmo sendo a mais alta do Brasil, é a menor para um 1º trimestre em oito anos (13% em 2015); por outro, a alta interrompe uma sequência de três trimestres de quedas na desocupação, que ocorreram embora sem tirar a Bahia da liderança do desemprego.

Força de trabalho

Para o IBGE, O aumento da taxa de desocupação na Bahia, do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 é resultado do aumento do número de pessoas desocupadas, mesmo com a diminuição do quantitativo de pessoas na força de trabalho. De janeiro a março, o estado tinha 6,887 milhões de pessoas na força de trabalho (quem estava trabalhando ou procurando trabalho), queda de 1,6% frente ao trimestre imediatamente anterior. Foram 110 mil pessoas a menos na força de trabalho na Bahia.

Mesmo com menos pessoas na força de trabalho, a população desocupada (quem não estava trabalhando, procurou trabalho e poderia ter assumido caso tivesse encontrado) cresceu na Bahia frente ao 4º trimestre do ano passado. Houve um aumento de 5,2% nos desocupados no estado, que chegaram a 994 mil pessoas (+49 mil frente ao 4º tri/22). Apesar do aumento, a população desocupada na Bahia é a menor para um 1º trimestre desde 2015 (quando eram 821 mil). Frente ao 1º trimestre de 2022, houve uma redução de 20,5% no número de desocupados, ou menos 256 mil.

No 1º trimestre de 2023, a população ocupada ficou em 5,893 milhões de pessoas, 159 mil (2,6%) a menos frente ao trimestre anterior. Porém, na comparação com o 1º trimestre de 2022 (quando 5,864 milhões de pessoas estavam ocupadas), a população que trabalhava na Bahia seguiu em alta, com um saldo de mais 29 mil trabalhadores em um ano (+0,5%).

Entre o 4º trimestre de 2022 e o 1º de 2023, a população fora da força de trabalho (que por algum motivo não estava trabalhando nem procurando trabalho) na Bahia passou de 5,086 milhões para 5,216 milhões de pessoas (+2,5%), com 129 mil deixando de procurar trabalho em três meses. Frente ao 1º trimestre de 2022, a população fora da força de trabalho na Bahia aumentou, com ainda mais intensidade: cresceu 5,9%, com 292 mil pessoas deixando o mercado em um ano.

Com uma população fora da força de trabalho maior, o subgrupo dos desalentados voltou a crescer no estado em relação ao 4º trimestre de 2022, chegando a um total de 600 mil pessoas (+3,3%). Frente ao 1º trimestre de 2022, porém, o número ainda é 7,4% menor (menos 48 mil pessoas). A Bahia segue com o maior número absoluto de desalentados do país, posto que detém desde 2012. No 1º trimestre de 2023, no Brasil, havia 3,871 milhões de desalentados, queda tanto frente ao 4º trimestre de 2022 (3,1%, ou menos 125 mil pessoas) quanto face ao 1º trimestre do ano passado (15,7% ou menos 723 mil pessoas).

“Comparado ao quarto trimestre de 2022, houve aumento. Contribuiu para o aumento justamente esse desligamento do emprego sazonal, de final de ano, que não contamos nesse início de ano. Tradicionalmente, existe esse crescimento ao comparar o quarto trimestre e o primeiro trimestre” , disse o superintendente do IBGE na Bahia, André Urpia. Quando olhamos o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre 2022, houve, na verdade, uma melhora, uma redução da taxa de desemprego. Essa é a menor taxa de desocupação dos últimos oito anos. Há fatores que corroboram para isso, como o aumento do rendimento médio dos trabalhadores. Outro fator também é o maior número de pessoas, em valor absoluto, empregadas nessa comparação. Temos também a soma do valor total dos rendimentos, que é maior do que outros trimestres do ano anterior” , completou.

Salvador

Maior e mais rica cidade do estado, a capital Salvador também sofre as consequências do marasmo das políticas econômicas do estado. Apesar de iniciativas importantes, como estímulos à economia digital, ao empreendedorismo e ao turismo de lazer e negócios, a cidade registrou, no 1º trimestre deste ano, uma taxa de desocupação de 16,7%, contra 14,3% registrada no trimestre anterior (14,3%). Foi a maior taxa desocupação entre as capitais brasileiras pelo quarto trimestre consecutivo.

Na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a taxa de desocupação ficou em 16,9% no período, também registrando alta frente ao trimestre anterior (quando foi de 15,4%). A RM de Salvador deixou de ser a com maior taxa de desocupação do país, pois foi ultrapassada pela RM Recife ( 17,3%).

Setor produtivo comenta

Representantes dos setores produtivos demonstraram preocupação com o aumento do desemprego na Bahia.

"Nós ficamos muito preocupados com esse crescimento do desemprego, tanto aqui na região metropolitana quanto no estado como um todo. Fazemos sempre a ressalva que, apesar de a Bahia estar liderando essa lista de desemprego, o setor da agropecuária ainda foi um setor que conseguiu crescer nesse trimestre, demonstrando a importância que tem o setor agropecuário para a economia do estado, para a geração de emprego, para a geração de renda”

“Do ponto de vista geral, precisamos de projetos de desenvolvimento, de geração de renda, de geração de emprego focados principalmente nos pequenos negócios e na interiorização dessas oportunidades de emprego para gerar oportunidades no interior do estado, fixar as famílias lá, diminuir o inchaço nas grandes cidades, as sequelas sociais desse acúmulo de pessoas na periferia dos grandes centros sem condições de moradia e de saneamento”

“O problema do desemprego na Bahia passa, sim, por um grande investimento no setor agropecuário, que é um setor que tem uma capilaridade na maioria das cidades da Bahia. Eu não tenho dúvidas que se tivermos políticas públicas de apoio, estímulo, segurança e tranquilidade no campo, o setor agropecuário vai continuar contribuindo positivamente e decisivamente para a melhoria da condição do desemprego no estado”, destacou Humberto Miranda, presidente a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb)

Representando a Fecomércio, o economista Guilherme Dietze declarou: "Esse dado não surpreende. É algo que eu já venho apontando há muito tempo. O estado da Bahia praticamente liderou toda a série histórica do IBGE, desde 2012. Um ou outro mês que outro estado da região lidera, mas a Bahia sempre está lá na liderança. Isso demonstra uma certa fragilidade de emprego, sobretudo os empregos formais no estado. Essa fragilidade também dificulta, por consequência, o andamento da economia, porque são empregos que estão sendo gerados de forma insegura, informal. Isso implica que não tenha segurança de entrada no mercado de crédito, que não tenha condições de expandir seu consumo a longo prazo para comprar bens duráveis. Outro ponto importante é que o estado tem uma certa divisão de economia. Um interior mais perto da divisa de Minas Gerais e é um estado que depende muito de programas sociais. Se pegarmos o número de beneficiários do Bolsa Família, é superior ao número de empregados formais no estado. Há uma dependência muito grande de programas sociais que, evidentemente, se tornam uma certa fragilidade, porque são pessoas que dependem de uma renda. Não é um emprego que estão buscando ou um salário maior. Esse dado dificulta essa retomada, porque mais gente fora significa quer dizer que tem menos gente o acesso ao emprego, menor acesso a renda e isso dificulta o consumo, seja no comércio ou no setor de serviços.”







Presidente da Força Sindical na Bahia, Emerson Gomes chamou a atenção para outro problema associado ao mercado de trabalho no estado, a forma de contratação dos trabalhadores, cada vez mais precarizada. “O que nos preocupa é o tipo de contratação. Depois da reforma trabalhista, veio o contrato intermitente, que é o famoso ‘bico’, mas de forma legal. A empresa registra esse serviço que é prestado, só que os dados levantados pelo Dieese mostram que houve um aumento de contratação nessa área, porém a remuneração desses trabalhadores caiu. Assim, gerou mais emprego, mas em compensação essa mão-de-obra passou a ser menos remunerada”

A Fieb foi procurada pela reportagem, mas informou que os líderes estavam com agenda ocupada e não poderiam responder até o fechamento da matéria.. A CUT também foi procurado, mas também não conseguiu responder até o fechamento da matéria.



Neto critica inação do governo; Jerônimo ataca BC

ecretário-geral do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto afirmou que os governos do PT consolidaram a Bahia consolidou na liderança dos índices de desemprego em todo o país. “Durante os governos do PT, a Bahia consolidou uma liderança que ninguém gostaria de ostentar. O estado é primeiro lugar em desemprego no Brasil, posição confirmada hoje (ontem), mais uma vez, pelo IBGE. Fica a pergunta: em quase seis meses sentado na cadeira de governador, o que Jerônimo fez de diferente do seu grupo que governa a Bahia há 17 anos? Que empresas, que indústrias foram atraídas para o nosso estado? O que foi feito para que as famílias mais pobres tenham oportunidades, sobretudo no interior? Por que as empresas estão deixando a Bahia e indo para outros estados? Espero que o governador aceite essas críticas de forma sensata e encare a dura realidade do desemprego com mais firmeza e determinação, estendendo a mão para quem precisa. Só assim conseguiremos mudar: mudando a forma de governar. E não repetindo o que o PT vem fazendo há 17 anos”, escreveu o ex-prefeito em suas redes sociais.

Questionado sobre a situação, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) respondeu que o desemprego não é algo a ser resolvido de uma hora para a outra. “No mês passado tivemos uma publicação do mesmo do IBGE indicando Salvador e Região Metropolitana com bons indicadores. Isso é cíclico, nós estamos falando de uma agenda [contra o desemprego] que é estruturante e não vai se resolver em três ou quatro meses de governo”. Jerônimo disse ainda que espera que a situação melhore a partir de projetos conduzidos pelo Governo Federal, sem indicar ações da gestão estadual para resoluções dos problemas centrais para a criação de vagas na Bahia. “A nossa expectativa é que a gente possa, junto com o Governo Federal, atrair oportunidades. Temos um forte embate com um Banco Central para que as taxas de juros, por exemplo, sejam estimuladoras da capacidade do setor empresarial de gerar emprego e renda”, completou.

Ao seu lado, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT) não citou nenhum programa do governo federal na Bahia e limitou-se a criticar a política de juros do Banco Central. Segundo ele, os juros altos dificultam que trabalhadores e empresas tenham acesso a linhas de crédito.