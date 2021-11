Deserto Particular: aposta brasileira ao Oscar 2022 ganha trailer; veja

Escolhido para representar o Brasil na lista de pré-selecioados a filme estrangeiro no Oscar 2022, Deserto Particular, do diretor Aly Muritiba (Ferrugem e O Caso Evandro), teve seu trailer oficial lançado. Deserto Particular estreia no circuito comercial brasileiro em 25 de novembro.

A trama acompanha Daniel (Antonio Saboia), um policial afastado do trabalho após cometer um erro. Ele mora em Curitiba, com um pai doente, de quem cuida com devoção. Taciturno, Daniel fala pouco, e sorri menos ainda. Seu único motivo de alegria é a misteriosa Sara, uma moça que mora no sertão da Bahia, e com quem se corresponde por aplicativo de celular. O desaparecimento súbito de Sara faz com que Daniel resolva cruzar o país em busca de seu amor.

Premiado no Festival de Veneza deste ano, o filme brasileiro ganhou o prêmio do público, Premio Del Publico BNL 2021, da Mostra Venice Days, e fez sua estreia brasileira na 45.ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.