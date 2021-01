Desfalcado, Bahia tem problemas para montar time que pega Gremio

Apesar do pouco tempo de trabalho desde que assumiu o comando do time principal do Bahia, a vida do técnico Dado Cavalcanti não tem sido fácil no tricolor. Em preparação para o segundo jogo à frente da equipe, ele mais uma vez vai ter que quebrar a cabeça para driblar os desfalques e montar o Esquadrão.

Se durante a estreia, na derrota para o Internacional por 2x1, na Fonte Nova, Dado não pôde contar com pelo menos cinco atletas, agora são três a lista de ausências na equipe titular para a partida contra o Grêmio, quarta-feira (6), às 19h15, em Porto Alegre.

Enquanto o volante Gregore e o zagueiro Juninho receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão, o lateral esquerdo Juninho Capixaba não entrará em campo porque está emprestado pelo time gaúcho.

Começando pela defesa, Dado tem algumas possibilidades para estruturar o setor. Recuperado de lesão na coxa, Lucas Fonseca tem treinado normalmente e está à dispoisção do treinador, mas deve ficar no banco de reservas. Durante o treino desta segunda-feira (5), o último antes do embarque para Porto Alegre, Anderson Martins apareceu entre os titulares.

Ao lado dele, Ernando, que vem sendo titular nas últimas partidas, formou a dupla de zaga no treino. Uma outra opção no setor é Everson. Integrado ao elenco do Bahia em novembro, ele ainda não atuou pelo tricolor na temporada e corre por fora.

Certeza mesmo é o escolhido para ocupar a vaga deixada por Juninho Capixaba. Conhecido de Dado Cavalcanti dos tempos da equipe de aspirantes, Matheus Bahia vai para o jogo enquanto Zeca ficará como opção no banco. Cria da base, Matheus fez elogios ao trabalho de Dado.

“A gente já se conhece, é um cara que me ajudou muito nessa transição da base para o profissional. É um cara que apoia, quando tem que falar bem ele fala, mas fala dos pontos fracos também”, disse o lateral, antes de continuar: “A gente vem de uma semana de trabalho muito forte, o professor Dado vem colocando treinos fortes, marcação sob pressão, jogando em cima, o torcedor vai ver um time bem diferente”.

No meio-campo, a principal perda é o volante Gregore, atual capitão da equipe. Aqui, o leque de opções para Dado é um pouco maior. Apesar de não contar com o camisa 26, o time terá o retorno do volante Ramon e nos últimos dias ganhou os reforços de Luiz Felipe e Patrick de Lucca, jogadores do time sub-20 que passaram a treinar entre os profissionais.

Nos treinos, Dado tem esboçado a equipe com Ronaldo e Daniel entre os titulares. A dupla tem ainda a companhia do colombiano Ramírez, que pode atuar tanto no meio quanto aberto pelos lados do campo. A dúvida fica então no outro volante. Além de Ramon e dos garotos da base, Edson surge como opção - é outro que já trabalhou com o atual treinador na equipe sub-23.

Por falar nos garotos da base, eles têm sido até aqui a principal surpresa preparada pelo treinador para tentar uma reação na Série A do Brasileirão. Entre os promovidos ao time principal, o atacante Thiago é quem tem mais chances de iniciar a partida em Porto Alegre.

Artilheiro da equipe sub-20 na Copa do Brasil da categoria com seis gols, ele ficou fora da decisão contra o Vasco, no domingo (3), para reforçar o elenco principal e treinou ao lado de Gilberto. O Esquadrãozinho acabou vice-campeão depois de sofrer um gol no final da partida e empatar por 3x3 em São Januário, após derrota por 2x1 em Pituaçu.

A escalação final do Bahia e as ideias que Dado Cavalcanti tem para o duelo contra o Grêmio só serão conhecidas minutos antes da partida. Hoje, o Bahia faz o último treino, no CT do Internacional, e finaliza a preparação para o confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão.