Desfalcado, Vitória joga pela liderança da Série B contra o Avaí

Um jogo para mostrar poder de superação. O Vitória vai entrar em campo na 9ª rodada da Série B do Brasileiro sem alguns de seus principais jogadores e precisará ser capaz de se adaptar para defender a liderança da competição. Longe de casa, o Leão vai tentar se impor diante do Avaí. A bola rola neste sábado (27), às 17h30, na Ressacada, em Florianópolis.

Contra a equipe catarinense, o Vitória não terá seu principal destaque, o atacante Osvaldo, garçom do time na competição, com seis assistências. O jogador foi poupado da partida em função do desgaste físico provocado pelos oito jogos seguidos que fez como titular.

Na vitória contra o CRB, na última quarta-feira (24), Osvaldo desempenhou a função de organizador do meio-campo. Dono da posição, Giovanni Augusto ainda se recupera de lesão na panturrilha e é baixa mais uma vez. Thiago Lopes, Gegê e Diego Torres são as opções para a posição. Os dois primeiros têm mais chance de pintarem no onze inicial.

O setor ofensivo também tem outras três baixas. Os atacantes Zé Hugo, com uma inflamação no dente, Matheusinho, com um trauma no joelho, e Léo Gamalho, com uma torção no tornozelo, estão vetados pelo departamento médico.

Zé Hugo vai desfalcar o time pelo segundo jogo consecutivo. As vagas dos outros dois devem ser ocupadas por Wellington Nem e Santiago Tréllez. Welder é opção como referência na área, e Pablo Diogo para a beirada no campo. Este último foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Léo Condé. O uruguaio Nicolás Dibble não viajou para Florianópolis.

Se o setor ofensivo está desconfigurado, a defesa do Vitória segue firme. Substituído no intervalo do jogo contra o CRB por conta de um mal-estar provocado por sintomas gripais, Camutanga treinou normalmente e está apto.

A partida contra o Avaí será um marco para um defensor revelado nas categorias de base do Vitória. Protetor do gol rubro-negro, Lucas Arcanjo vai completar 100 jogos com a camisa profissional do Leão. “A sequência que eu estou fazendo é um dos meus melhores momentos no clube”, comemorou o goleiro, que prevê um jogo duro contra o Avaí. “É uma final, mais um jogo difícil da Série B e vamos em busca dos três pontos".

Com 18 pontos, o Vitória ocupa o topo da tabela da Série B, à frente de Vila Nova e Criciúma, segundo e terceiro colocados, respectivamente, que somam 17 cada. Já o Avaí luta para não entrar na zona de rebaixamento. A equipe catarinense está em 16º lugar, com sete pontos.

Os donos da casa têm a segunda pior campanha como mandante da competição. Venceu uma e perdeu outras duas partidas. Já o Vitória é o segundo melhor visitante, com três triunfos e uma derrota.

É possível que o Vitória entre em campo com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Thiago Lopes (Gegê); Wellington Nem (Railan), Santiago Tréllez e Rafinha.