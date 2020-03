'Desfecho da 2ª fase será melhor ainda', antecipa Adriana Esteves

A busca incessante de Lurdes (Regina Casé) por Domênico ainda não chegou ao fim, mas estará suspensa a partir de sábado (21), quando a novela chega ao fim da sua primeira fase. Lurdes, que já acreditou que havia encontrado o filho algumas vezes, nunca desconfiou que ele está tão perto, e que na verdade é Danilo (Chay Suedes). Mas Thelma (Adriana Esteves) já sabe, e nem mesmo a amizade das duas será capaz de resolver essa equação.



Depois de reconhecer, durante exibição de vídeo em homenagem à Lurdes, a criança que ela comprou há mais de vinte anos, o maior temor de Thelma é perder Danilo. Ela não vai medir esforços para que esse segredo jamais seja descoberto, e no capítulo desta quinta-feira (19) matará uma pessoa que decide lhe confrontar.

A suspensão das gravações e a interrupção da exibição da trama, anunciada no início da semana pela Globo, visa frear a pandemia do coronavírus. Como as gravações da novela envolvem centenas de pessoas, a medida evitará contato e aglomeração da equipe, os dois principais modos de se transmitir o vírus.

Confira entrevista com Adriana Esteves:

Como você avalia a primeira fase de Amor de Mãe?

Amor de Mãe é uma novela de altíssima qualidade, com uma linguagem que me encanta muito. Uma fotografia belíssima. A trama aborda assuntos sérios como educação e preservação do meio ambiente. Agora, no fim da primeira fase, exibe uma grande virada da personagem Thelma, a aproximando da trama central que é a descoberta do filho perdido de Lurdes, Domênico.



Como você definiria o sentimento da Thelma nesse momento?

No momento, Thelma está completamente surpreendida, por nunca achar que seu grande segredo estaria tão próximo de ser descoberto. Toda a posse que ela tem pelo filho acaba crescendo pelo pavor de ele descobrir sua mãe biológica.



A chegada de Jane (Isabel Teixeira) desencadeou a descoberta de vários segredos da Thelma. Mesmo assim, a médica continua ao lado da amiga. Como você avalia essa amizade?

A Jane, interpretada pela grande atriz Isabel Teixeira, foi um presente para a novela e para Thelma. É uma personagem rica que ajuda a desvendar um grande segredo da trama. Aparentemente, elas são grandes amigas, mas Thelma é capaz de eliminar tudo e todos que possam saber demais de seus segredos em relação ao filho.



Thelma não é aquela vilã clássica que só mostra o lado ruim desde o início da trama. Como é para você dar vida a uma personagem assim?

É um personagem dificílimo. Mas meu desafio é esse. É para isso que me dedico há tantos anos.



Qual a sua expectativa para a próxima fase de Amor de Mãe?

Tenho certeza que o público ficará mais na expectativa do que nunca. Isso será uma novidade na história das telenovelas. E o desfecho da trama na segunda fase será melhor ainda.