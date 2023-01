Designer é internada com traumatismo craniano após agressão; suspeito é o namorado

Uma mulher de 35 anos está internada no Hospital Geral do Estado (HGE), desde quinta-feira (29), com traumatismo craniano, após ser agredida em casa, no bairro de Nazaré, em Salvador. O namorado, de 25 anos, foi autuado em flagrante como suspeito do crime.

Ele foi preso na noite de 28 de dezembro, após ter sido conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) por policiais militares. Segundo a Polícia Civil, uma

A designer de interiores Bruna Alexandra Colzani medida protetiva de urgência foi solicitada. O suspeito foi liberado na audiência de custódia e responderá em liberdade.

Segundo contou a mãe de Bruna à TV Bahia, ela só ficou sabendo da internação da filha três dias após a agressão, depois de estranhar a ausência de contato da filha e ir visitar a casa de Bruna, ocupada apenas pelos cachorros. Ao ligar para o pai do suspeito, Rosana Soares foi informada de que a filha estava no hospital com uma "dor de cabeça".

"Ele veio aqui todos os dias e não avisou a ninguém, intimidando a minha filha para proteger o filho dele. Eu cheguei aqui no dia 31 e minha filha estava com o rosto deformado, imagina no dia que ela chegou", disse Rosana.

Segundo Rosana, o homem é ex-policial. Quem teria dado socorro a Bruna e a levado a Deam é um amigo do suspeito.

"Se ele levou ela na delegacia às 21h50, do dia 28, e trouxe no hospital no dia 29, imagina o estado que minha filha passou na mão desses dois. Para mim, o pai é tão agressor quanto o filho", denunciou Rosana.