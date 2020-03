Designer transforma jogadores em super-heróis da Marvel e DC

Se os craques de futebol, como Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Neymar, fossem personagens de Vingadores, franquia de sucesso da Marvel, e da DC Comics, quem eles seriam? Pensando nesse paralelo, o designer Lucas Amado (@lucasamado.art no Instagram) criou uma série de obras divertidíssimas, em que põe vários astros da bola como os famosos super-heróis dos quadrinhos/cinema.

Nas artes de Lucas, o time do Universo Cinematográfico Marvel ganhou reforços importantes. Astro do Barcelona, Messi virou o Doutor Estranho, enquanto CR7, da Juventus, foi o Homem de Ferro. Alisson, goleiro do Liverpool e considerado o melhor do mundo, se tornou Thor.

Tem mais: Harry Kane, do Tottenham, apareceu como o Capitão América e o jovem João Félix, de 20 anos, do Atlético de Madrid, como Homem-Aranha. O designer também não esqueceu das mulheres: estrelas da seleção dos Estados Unidos, Megan Rapinoe se transformou na Capitã Marvel e Alex Morgan, na Viúva Negra.

No time da DC Comics, há mais craques. Do PSG, Neymar virou o Arqueiro Verde; Cavani foi o Batman; e Mbappé apareceu como Lanterna Verde. Pogba, do Manchester United, deu vida ao Raio Negro; Hazard, do Real Madrid, ao Flash; e Lewandowski, do Bayern de Munique, ao Shazam. Já o brasileiro Willian, do Chelsea, virou o Super Choque.

Ficou curioso pelas criações de Lucas? Veja abaixo: